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    首頁　>　高雄市

    男討9萬債務反被殺棄屍 雄檢漏夜解剖見頸部金屬線圈勒痕

    警方在茂林山區道路邊坡尋獲死者屍體。（圖：讀者提供）

    警方在茂林山區道路邊坡尋獲死者屍體。（圖：讀者提供）

    2021/12/20 23:22

    〔記者黃良傑／高雄報導〕蘇姓男子向林姓男子追討9萬元債務不成，反遭勒斃棄屍高雄茂林山區，林男向屏東警方自首，警方帶林嫌在高132線6K處尋獲27歲蘇男屍體，檢方今晚10點半解剖相驗死者，發現頸部有細金屬線圈活結纏繞住，確切死因仍待鑑定報告出爐。警方初步詢問林嫌，仍有部分疑點待釐清，但因兇嫌拒絕夜間詢問，檢警明早將再補詢問相關疑點，再移送檢方複訊。

    兇嫌拒夜間偵訊

    檢方解剖相驗發現遺體外觀頭部及上半身已呈現腐敗現象，頸部有細金屬線圈活結纏繞住，呼吸道及食道有遭壓迫出血及窒息現象，另有肋骨前面骨折現象，確切死因仍待正式解剖鑑定報告出爐。

    林園分局偵查隊今天凌晨接獲屏東刑警大隊通報，37歲林姓男子至該大隊自首，稱其於大寮區88快速道路橋下將債主勒斃，並棄屍於茂林山區，警方組成專案小組，由林嫌帶領前往茂林區高132線6K處，尋獲27歲蘇姓死者遺體，並在大社、仁武郊區交界，找到林嫌拿來棄屍的蘇男車輛，正偵訊林嫌中。

    據調查，死者蘇男從事民間金融業務，15日南下向林嫌追討9萬元債務，2人相約高雄大寮區內坑里某大型車停車場談判，蘇男開自小客車抵達現場，林嫌則騎乘機車，2人進入蘇男車內談判，未料雙方起了口角並大打出手，從車內打到車外，林嫌趁隙從後控制蘇男，隨手拿了一旁鐵絲將他勒斃，檢警今晚解剖驗屍，針對嫌犯供詞比對釐清。

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