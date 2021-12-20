外勞插尿管害他陰莖全切除 護理之家醫師判賠80萬

護理之家外勞幫病患插尿管致陰莖切除，負責人被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

2021/12/20 22:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市洪姓運將罹患水腦症，由蕭姓醫師經營的護理之家照顧，卻導致陰莖全切除，求償300萬元，高雄高分院認定護理之家找外勞插尿管等有疏失，判決蕭姓醫師要給付80萬元，可上訴。

洪姓原告指出，2019年1月22日，他因小腦受損而無法保持身體平衡，前往由蕭姓醫生獨資經營的護理之家接受照顧，但實際上並非由護理師照顧病患，且人力嚴重不足，白天由2名外勞負責照料，晚上則由1名外勞照顧全部病患。

後來，蕭姓醫生指示無醫護執照外勞幫洪姓患者「插尿管」後，同年2月22日發現洪姓患者陰莖出現異狀，僅透過LINE群組訊息指示外勞投藥，甚至出現發炎、化膿、腫脹、發黑，有惡臭分泌物時，仍未積極處理，結果在3月3日洪姓患者被迫接受「陰莖全切除」手術，因而要求賠償精神慰撫金300萬元。

蕭姓醫生說，洪姓患者有水腦症候群，在腦部安裝減壓引流管，又為嚴重糖尿病患，雙眼視力不良，並有高血壓，在護理之家出現嚴重的精神異常，不睡覺、吵鬧、叫囂撕毀尿管、隨地便溺。

蕭姓醫生說，護理師為洪姓患者插尿管，助手僅從旁協助拿取無菌器材，且外勞僅是更換尿管外接管袋，並無侵入性醫療行為，此外，洪姓患者為糖尿病患者，其神經、血管、免疫系統長時間受到侵害，導致截肢，乃是病理常態，否認有疏失。

高雄高分院調查，蕭姓醫生指示不具專業的外勞替洪姓患者插尿管，又在洪姓患者兩度出現異狀，接獲護理之家人員訊息後，卻未到現場查看，僅傳訊息指示服藥、換尿管，明顯有過失，加重賠償40萬元共80萬元。

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