為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    外勞插尿管害他陰莖全切除 護理之家醫師判賠80萬

    護理之家外勞幫病患插尿管致陰莖切除，負責人被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

    護理之家外勞幫病患插尿管致陰莖切除，負責人被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

    2021/12/20 22:41

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市洪姓運將罹患水腦症，由蕭姓醫師經營的護理之家照顧，卻導致陰莖全切除，求償300萬元，高雄高分院認定護理之家找外勞插尿管等有疏失，判決蕭姓醫師要給付80萬元，可上訴。

    洪姓原告指出，2019年1月22日，他因小腦受損而無法保持身體平衡，前往由蕭姓醫生獨資經營的護理之家接受照顧，但實際上並非由護理師照顧病患，且人力嚴重不足，白天由2名外勞負責照料，晚上則由1名外勞照顧全部病患。

    後來，蕭姓醫生指示無醫護執照外勞幫洪姓患者「插尿管」後，同年2月22日發現洪姓患者陰莖出現異狀，僅透過LINE群組訊息指示外勞投藥，甚至出現發炎、化膿、腫脹、發黑，有惡臭分泌物時，仍未積極處理，結果在3月3日洪姓患者被迫接受「陰莖全切除」手術，因而要求賠償精神慰撫金300萬元。

    蕭姓醫生說，洪姓患者有水腦症候群，在腦部安裝減壓引流管，又為嚴重糖尿病患，雙眼視力不良，並有高血壓，在護理之家出現嚴重的精神異常，不睡覺、吵鬧、叫囂撕毀尿管、隨地便溺。

    蕭姓醫生說，護理師為洪姓患者插尿管，助手僅從旁協助拿取無菌器材，且外勞僅是更換尿管外接管袋，並無侵入性醫療行為，此外，洪姓患者為糖尿病患者，其神經、血管、免疫系統長時間受到侵害，導致截肢，乃是病理常態，否認有疏失。

    高雄高分院調查，蕭姓醫生指示不具專業的外勞替洪姓患者插尿管，又在洪姓患者兩度出現異狀，接獲護理之家人員訊息後，卻未到現場查看，僅傳訊息指示服藥、換尿管，明顯有過失，加重賠償40萬元共80萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    入住住宿式長照機構補助即起申請 最高補助6萬元
    2021/10/01 23:14

    入住住宿式長照機構補助即起申請 最高補助6萬元
    中市護理之家失火 緊急疏散68位住民
    2021/08/28 12:29

    中市護理之家失火 緊急疏散68位住民

    小分子褐藻醣膠輔助癌友對抗癌症
    扯！北京大學人民醫院實習醫生帶女友值班 還幫病人拔尿管
    2021/07/13 03:17

    扯！北京大學人民醫院實習醫生帶女友值班 還幫病人拔尿管
    士林護理之家沒普篩釀群聚挨批 柯文哲坦承：PCR還是比較準
    2021/06/21 19:49

    士林護理之家沒普篩釀群聚挨批 柯文哲坦承：PCR還是比較準

    台新「您的一票 決定愛的力量」 助公益團體
    基隆增18確診者 護理之家住民、清潔隊員中鏢
    2021/06/02 18:13

    基隆增18確診者 護理之家住民、清潔隊員中鏢
    攝護腺雷射剜除手術 助85歲翁擺脫尿管
    2019/01/05 06:00

    攝護腺雷射剜除手術 助85歲翁擺脫尿管
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播