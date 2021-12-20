高捷黃線計畫通過審議！ 林欽榮：預計2028年完工通車

高捷黃線計畫通過中央審議，圖為副市長林欽榮（左一）帶隊參加國發會說明情況。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/20 19:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運再傳捷報！高市副市長林欽榮指出，今下午代表市長陳其邁率捷運團隊等相關局處同仁，北上參加第93次國發委員會議，經各部會首長級委員交換意見，並由市府團隊逐一回應提問後，於會中審查通過高捷黃線建設計畫。

林欽榮說明，捷運黃線是高雄都會區的捷運紅線、橘線後的第3條地下捷運，路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，總長約22.91公里，設置23座車站。

黃線可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處，廣布於人口稠密區，將可有效串連起亞灣區內各重大經貿發展節點，構築便捷密集之捷運路網，預計2028年底完工通車。

除能有效擴大都會區路網服務範圍，提供市民更優質的大眾捷運服務，也是打造高雄市成為公共運輸導向、發展綠色運具的關鍵基礎工程。

林欽榮指出，衷心感謝中央各部會對於高雄捷運黃線計畫的支持，黃線建設計畫總經費達1442.37億元（中央政府出資833.82億元；高雄市政府出資608.55億元），實屬國內少見的重大公共建設，必將對高雄都會核心區發展，起到深遠影響。

高雄自縣市合併以來，大幅擴充了市區腹地，然而重要都心或次都心尚難明確化，現有高雄捷運黃線計畫的加持，不僅能早日健全捷運路網的延伸發展、有效提高運量等。

更重要的是，起到重新形塑高雄的都市結構及重要發展節點的關鍵作用，透過捷運路網與輕軌、鐵路地下化車站之共構銜接，將對大眾運輸場站周邊地區的再發展帶來推波助瀾的效果；同時藉由捷運的便捷性、可及性，將能快速凝聚人潮、活絡商業活動，創造出多重服務效能的都市機能體，高雄將具有更為鮮明的城市性格，同時更具獨特性、更顯宜居魅力。

高雄的城市競爭力，繫於四線齊發（輕軌、黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線）的基礎建設，感謝市府捷運團隊的努力付出，也期待捷運團隊能夠充分把握時間、善用政策資源，持續躜趕進度，希望明年底前即可順利動工，這份市民朋友們心中的共同期盼，相信能在捷運團隊的手中實現，讓我們一起見證捷運黃線新時代的到來！

高捷黃線計畫通過中央審議。（記者王榮祥翻攝）

高捷黃線計畫通過中央審議。（記者王榮祥翻攝）

高捷黃線計畫通過中央審議。（記者王榮祥翻攝）

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