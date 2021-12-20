同志大遊行襲鳥男辯患憂鬱症聲請緩刑 判拘20天不予緩刑確定

同志大遊行男子襲鳥辯稱患憂鬱症，一、二審法官均判拘役20天。（資料照）

2021/12/20 18:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕王姓男子去年11月參加高雄同志大遊行時，被控乘他人未防備時，蓄意用手觸碰A男下體得逞，由於被害人覺得不被尊重且不舒服，憤而提告，高雄地院簡易庭判王男拘役20天，得易科罰金2萬元，被害人不服認為輕判提起上訴，被告辯稱曾患有思覺失調強制住院過，且罹患重大憂鬱症，聲請緩刑，法官認為被告未尋求和解，也未向當事人道歉，維持原判不予緩刑確定。

判決書指出，被告王男與被害男子均是成年人，同為高雄同志大遊行的參加者，去年11月28日下午與遊行隊伍行經前金區長生街與自強二路口時，王男竟基於性騷擾意圖，乘被害人未防備而不及抗拒，以手觸碰A男下體得逞，被害人自行蒐證報警，提供現場錄影畫面給警方，王男也坦承不諱。

簡易判決處刑被告王男拘役20天，被害人覺得判太輕，認為自己遭強制猥褻感覺很不舒服，透過檢方上訴，法院於審理中依職權移付調解，但雙方就賠償金額無法達成共識，被害男子求償6萬元，但被告僅能負擔5千元，致調解不成立，被害人以身心受創，已非金錢可以言喻，不再接受和解建議。

被告則以曾患思覺失調症而住院，盼獲法官同情和輕判，被告雖請求給予緩刑，但審酌被告所為造成告訴人心情不舒服、不被尊重及事後很不開心，法官駁回雙方各自請求，維持原判拘役20天，也不同意緩刑聲請。

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