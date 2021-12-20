變態男隨機攻擊猥褻3女辯罹「性偏好症」 法官不採信

去年12月間男子張宸瑋騎車緊跟女大生19公里，趁停等紅燈時強拉扯破女大生外套。（檔案照）

2021/12/20 17:09

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年12月間男子張宸瑋騎車緊跟女大生19公里，趁停等紅燈時強拉扯破女大生外套，所幸女大生催油門到前方加油站求救報案逃過一劫，經警以DNA比對，張男還另犯2起攻擊猥褻落單少女案件，家屬向法院提出「性偏好症」診斷證明，橋頭地院仍判5年6月，服刑完畢後監護處分5年。

判決指出，張宸瑋曾為職業軍人，退伍後於冷凍廠工作，去年12月13日晚間8時在旗山區尾隨落單女大生，一路跟到大樹區統嶺路停等紅燈時，趁機向女大生表白：「我可以認識妳嗎？」，女子催油門加速離開，張出手拉扯其外套，女子衝到前方不遠處加油站求救報案。

張落網後，另查出他去年7月21日，開車經杉林區見放學落單的17歲高職少女，拾色磚塊徒步尾隨到光復橋上，持紅磚攻擊其額頭成傷，少女脫逃後，掉落黑色跟鞋，被他取回。

另外，張在2018年8月10日他還在軍中服役時，在杉林區山仙路產業道路，遇一17歲少女，將其摔到路旁水溝內，少女從水溝爬起來後，強吻其嘴唇。

張自稱在高雄長庚醫院就診，途中自覺病情發作，也吃了藥試圖控制，最後還是控制不了。檢方將他送長庚醫院進行精神鑑定，指張20歲開始有戀物行為，但未就醫，僅能推測在此次案發當時，可能有「性偏好症」之「戀物症」診斷之早期行為，但法院認其為逃避罪責，不予採認。

經評估其再犯落於中高危險等級，五年再犯性犯罪為33% ，再犯其他之暴力犯罪為42% ，有施以監護處分之必要，橋頭地院依強盜、強制、強制猥褻判他5年6月，服刑完畢後監護處分5年，可上訴。

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