高市圖首招募「青年董事」 鼓勵青少年提案建言

高雄市立圖書館首次招募「青年董事」，只要年滿13歲至18歲、設籍或就讀高雄市的青少年，都有機會成為高市圖的青年董事，向圖書館提案建言。（高市圖提供）

2021/12/20 11:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館首次招募「青年董事」，只要年滿13歲至18歲、設籍或就讀高雄市的青少年，都有機會成為高市圖的青年董事，向圖書館提案建言。

高市圖董事會現有15席董事（含董事長），青年董事規劃是少年（13歲至15歲）加上青年（16歲至18歲）兩組總共也有15席，青年董事可藉由提案的產生，在高市圖董事的指導下於董事會送出提審議案。

高市圖說明，國內其他公共圖書館有不少採納青少年意見的管道或形式，高市圖的青年董事不敢以全台首例或創舉自居，但以全台公圖來說，高市圖是全國唯一地方行政法人，因此有董事職務，高市圖以青年董事職務讓青少年參與公共事務，是最新的一個突破及制度，也期待透過此機制傾聽、廣納青少年的心聲和意見，在圖書館實踐公民參與。

高市圖代館長林奕成表示，行政法人化的高市圖，特別重視顧客導向的服務設計，以使用者經驗為本位，尤其是青少年族群的使用需求，因此近年發展青年培力五軸線培育青少年。

他說，首屆高市圖青年董事徵選，在青少年參與上跨出了一大步，未來青年董事的建議與想法，都將作為高市圖透過青少年政策參與及意見蒐集的參考依據，提升高市青少年參與公共事務，並培養公民實踐及議題闡述等知能。

高市圖表示，市長陳其邁大力支持為高雄青年學子規劃培養青少年國際視野、多元文化理解、自主學習的活動，副市長史哲在文化局長與副市長任內，更落實全市圖書館建設達成「一區一館」的使命，高市圖一直以來都是學生族群最喜歡的閱讀場域，圖書館竭盡所能地打造多元閱讀模式及豐富的館藏量，並建置文學專業館舍，盼能帶領學子更密集的參與深度活動，發揮創作思考力及軟實力。

高市圖表示，青年董事招募即日起至明年1月3日開放報名，正取最多15名，只要是年滿13歲至18歲，設籍或就學於高雄市，即符合第一階段資格，歡迎長期關注圖書館政策發展或曾參與相關文學活動、社會參與經驗的青少年參加徵選，代表青少年傳達青世代的心聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法