今年水果價格比去年漲3成3 農糧署：明年1月中旬恢復正常

岡山果農林玉秋種植有機帝王芭樂，以酵素、微生物菌、有機肥料為果樹恢復生機。（記者陳文嬋攝）

2021/12/20 00:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年水果因8月豪雨減產，近來天冷生長慢、品質好，整體價格比去年高，今平均批發價每公斤58元，比去年同期43.4元，上漲33.6%，尤以香蕉每公斤突破50元，漲幅達204.7%，珍珠芭樂每公斤52.6元，比去年上漲87.3%；農糧署表示，逐漸恢復產量中，預計明年1月中旬恢復正常，讓民眾放心過好年。

根據農委會農產品交易網站資料，水果今批發均價每公斤58元，比去年同期43.4元，上漲33.6%，今到貨量120萬4千多公斤，比去年同期180萬8千多公斤，減少33.4%。

其中民眾常吃的香蕉今批發均價50.1元，比去年同期16.4元，上漲204.7%，到貨量比去年同期減少3成6，凸顯市場是量少價揚。

珍珠芭樂也一度批發均價漲到每公斤81.9元，今批發均價仍有52.6元，相較於去年同期28.1元，上漲87.3%，到貨量比去年同期大減5成2；帝王芭樂今每公斤71.1元，比去年同期41.4元，上漲達71.8%，到貨量比去年同期大減6成6。

農糧署表示，今年8月豪雨重創果樹造成減產，加上近來天氣變冷，果樹生長變慢，且冬天水果品質特別好，帶動整體水果價格上揚，農糧署舉辦教育講習，協助農民整枝修剪、施肥改善等方式，已逐漸恢復產量中，預期農曆過年前會恢復正常。

值得一提的是，高雄是芭樂最大產地，8月降雨將近1個月，其中豪雨狂炸10天累積降雨量，超越全國去年平均累積雨量，岡山果農林玉秋種植有機帝王芭樂，她說，8月豪雨造成果樹受損嚴重，僅次於霸王級寒流影響，造成芭樂產量減少4成，她以草生栽培管理，搭配酵素、微生物菌、有機肥料等，為果樹恢復生機，將於下個月收成。

今年水果整體價格比去年高，其中香蕉上漲204.7%。（記者陳文嬋攝）

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