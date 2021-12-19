女騎士闖紅燈險擦撞輕軌 高捷告發她涉公共危險罪

女機車騎士（紅圈）闖紅燈與高雄輕軌擦身而過險釀禍。（民眾提供）

2021/12/19 22:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鼓山區北斗街輕軌行經路線，一輛機車闖紅燈險與輕軌車頭發生擦撞，坐在輕軌內的乘客看得直冒冷汗，直呼「好危險」！捷運公司決定告發該女騎士涉及公共危險罪嫌，警方今晚受理函送法辦。

警方指出，鼓山派出所警員今天巡經鼓山鼓山二路與北斗街口停等紅燈時，發現對向一名機車沈姓女騎士（19歲）闖紅燈，隨即趨前攔查並當場告發，她表示因轉彎衝太快，才來不及停，警方嚴厲告誡這名年輕女騎士，很可能造成輕軌車廂內乘客危機，釀成不可收拾的後果。

高雄捷運公司調閱路口監視器影像，認為女騎士闖紅燈又搶超輕軌列車，已經涉及公共危險問題，今主動與鼓山分局聯繫，將檢具相關事證，對該名違規女騎士提告涉嫌違反刑法公共危險罪。

捷運公司表示，高雄輕軌於12月16日新增C18鼓山站、C19馬卡道站、C20台鐵美術館站加入營運，並開放民眾免費搭乘至111年1月2日止，總計26站，營運總長14.7公里，高雄輕軌與市區道路共用路權，該案發生地鼓山二路與北斗街口，輕軌號誌已運行已久，並非新通車路段，機車騎士對輕軌號誌明顯輕忽，若發生危險後果不堪設想，且嚴重影響乘客權益。

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