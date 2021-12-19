高市慶祝移民節 多國新住民穿傳統服飾快閃踩街秀自己

慶祝移民節活動，高雄新住民今在新住民會館辦理「2021愛與分享-移民節」活動。（社會局提供）

2021/12/19 15:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今舉辦慶祝移民節活動，現場布置越南「小斗笠祈福卡」、印尼「蠟染吊飾」等各國特色文物外，參加的新住民也穿著傳統服飾快閃踩街秀出自己，大家不分國籍一同歡唱，展現多元共融的景象。

財團法人基督教芥菜種會今在高雄市新住民會館辦理「2021愛與分享-移民節」活動，社會局局長謝琍琍、芥菜種會社區發展處處長李士青等人出席，與現場新住民家庭歡慶移民節。

今年受疫情影響，許多新住民無法回家鄉，利用歡慶移民節，同場尬舞同歡，包括充滿活力、熱情的印尼舞蹈，以及展現越南姑娘溫柔婉約的越南斗笠舞展，不同文化穿插表演，讓觀眾連聲叫好。

在耶誕節前夕，現場也布置各國的特色文物，包括越南「小斗笠祈福卡」、印尼「蠟染吊飾」及「米粽掛飾」、馬來西亞「月亮風箏」、泰國「水燈吊飾」等，並在吊飾寫下的祝福話語，妝點異國風情的耶誕樹，期盼新的一年能平安喜樂。

活動的重頭戲則是「快閃踩街」，新住民穿著母國的傳統服裝，提著「茄芷花布提袋」，裡面裝著手工製作的異國美食，融合了中國、越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞等6國的特色點心，讓參加者滿足視覺享受及美食饗宴。

慶祝移民節活動，高雄新住民今在新住民會館辦理「2021愛與分享-移民節」活動。（社會局提供）

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