高雄城中城大火已16人出院 嗆傷者靠肺泡灌洗排積碳

城中城大火也造成2名消防員送醫，其中1人已於今天康復出院。（資料照，記者李惠洲攝）

2021/10/19 20:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄城中城大樓14日發生大火至今進入第6天，市府除全力協助家屬處理46名罹難者後事，送醫的43名傷患中，今天再增5人出院，累計已有16人康復出院，其餘27人在8家醫院治療中，病況也很穩定。

高雄市衛生局指出，大火發生的第一時間，高雄市25家急救責任醫院急診均啟動大量傷病患應變機制，待命收治傷患，經消防局於火災現場積極搶救，分別後送43名傷患至13家醫院，首日共14人收治加護病房、29人收住一般病房。

衛生局說，火災濃煙造成患者程度不一的吸入性嗆傷，市長陳其邁指示衛生局，密切與包含高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授在內的醫療專家諮詢小組討論病情，並建議各醫院採行支氣管鏡肺泡灌洗以改善支氣管內積碳情形，以緩解患者呼吸窘迫等不適症狀。

截至今日為止，累計已有16名患者康復出院，仍在加護病房有11人、一般病房16人，分別於高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院、阮綜合醫院、國軍高雄總院與高雄市立大同醫院、小港醫院等8家醫院持續接受治療。

此外，傷者中有2人為消防員，1人於救災時不慎造成左小腿10公分撕裂傷，明天將進行傷口清創手術，另1人則因熱衰竭住院治療，於今天出院。

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