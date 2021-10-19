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    首頁　>　高雄市

    城中城大火最小傷者 8歲女童與媽媽今出院

    「城中城」大樓火警，年紀最小的傷者8歲張姓女童和媽媽一起送醫治療，經5天住院治療，母女今出院，社工陪同他們安置新住處，穩定母女的生活。（社會局提供）

    「城中城」大樓火警，年紀最小的傷者8歲張姓女童和媽媽一起送醫治療，經5天住院治療，母女今出院，社工陪同他們安置新住處，穩定母女的生活。（社會局提供）

    2021/10/19 17:51

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市鹽埕區「城中城」大樓火警，年紀最小的傷者8歲張姓女童和媽媽一起送醫治療，經過住院治療5天後，母女今（19）日一起出院；高雄市社會局社工也陪同他們安置新住處，穩定母女的生活，媽媽感謝善心人士捐款捐物資，希望一切安頓好後，她可以恢復上班，女童也能回學校上課。

    張姓女童就讀鹽埕區忠孝國小，與媽媽在城中城租屋居住，火災發生後，母女被救出送醫，2人同住一間病房。學校校長與女童導師日前還帶著同學寫的慰問卡片到醫院探視，讓女童開心的笑了。

    經過5天住院治療後，女童與媽媽今日一起出院，社會局社工也陪同安置新住處，穩定母女的生活。女童媽媽說，很感謝善心人士捐款捐物資，學校也幫了很多忙；老闆更是幫她保留工作，要她安心養傷，等傷好了隨時上工，一切安頓好後，女兒也可以回學校上課。

    火警發生後，陳其邁與市府團隊進駐殯儀館內的民政局殯葬管理處行政大樓，不僅有社工一對一相助受災戶及家屬，陳其邁也常到服務中心了解傷者或家屬的需求。有一對相依為命的母子，兒子罹難、媽媽住院，家屬擔心理賠金的法律繼承問題，陳其邁陪同家屬諮詢律師釐清法律爭議，讓家屬安心。

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