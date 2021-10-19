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    首頁　>　高雄市

    高市稽查老舊複合式大樓 2天11棟清出17公噸廢棄回收物

    高市一連2天稽查老舊複合式大樓，環保局清出1萬多公斤廢棄、回收物。（市府提供）

    高市一連2天稽查老舊複合式大樓，環保局清出1萬多公斤廢棄、回收物。（市府提供）

    2021/10/19 16:32

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄城中城大火造成46人死亡，市府一連2天聯合稽查老舊複合式大樓，環保局2天派出175人，清除11棟建築物安全梯及通道阻礙物，總計清出1萬3200公斤廢棄物、4270公斤回收物，以及2300公斤屬性上有疑義物品。

    環保局配合市府「老舊複合式大樓聯合稽查」專案，針對全市34棟避難逃生動線的障礙物強力排除作業，環保局派員全力協助清除，昨先針對鹽埕、新興及苓雅區等7棟建物，今再至苓雅區4棟建築物，清除安全梯及通道阻礙物，確保避難逃生動線順暢。

    環保局表示，這次清除作業中，有棟大樓廢棄地下室堆滿雜物，室內昏暗、長期潮濕充滿霉味，清潔隊同仁仍以徒手完成清除任務；另部分大樓為早年興建、室內通道狹窄，住戶堆積鞋櫃、腳踏車、廢傢俱及金爐等雜物，經現場指揮官指示後均予以清除。

    環保局統計，2天出動10區清潔隊及溝渠隊，共175名人員、20輛資收車及7輛抓斗車，共清運1萬3200公斤廢棄物、4270公斤回收物及2300公斤屬性上有疑義的物品；其中屬性上有疑義的物品為求慎重起見，先載運至指定場所暫置，後續民眾可洽區公所會同前往領回。

    環保局呼籲民眾若有廢棄傢俱，可洽所屬轄區清潔隊登記，清潔隊將排定期程前往免費收運，或利用垃圾車清運時間將垃圾雜物排出，請勿於公共空間堆積，以免影響公安及消防救災動線。

    高市一連2天稽查老舊複合式大樓，環保局清出1萬多公斤廢棄、回收物。（市府提供）

    高市一連2天稽查老舊複合式大樓，環保局清出1萬多公斤廢棄、回收物。（市府提供）

    高市一連2天稽查老舊複合式大樓，環保局清出1萬多公斤廢棄、回收物。（市府提供）

    高市一連2天稽查老舊複合式大樓，環保局清出1萬多公斤廢棄、回收物。（市府提供）

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