重現黑暗透顯人權價值 中山大學展猶太大屠殺史料

中山大學圖書資訊大樓展出「SHOAH—猶太大屠殺人類最惡之時」專題展覽。（中山大學提供）

2021/10/19 16:39

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學圖書資訊大樓展出「SHOAH—猶太大屠殺人類最惡之時」專題展覽，展品涵蓋文字說明和歷史圖像，穿插受難者引述及史料，並搭配展出「猶太大屠殺」及「猶太歷史」相關主題藏書、電子期刊全文資料，透過回顧這段人類歷史的黑暗面，傳遞人權的重要借鏡，彰顯民主自由及和平的價值。

專題展覽由駐台北以色列經濟文化辦事處（ISECO）與以色列猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）發起策劃。駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢表示，猶太大屠殺是一場史無前例的種族滅絕行動，納粹為消滅猶太人，於1933年至1945年間，在納粹德國、德佔歐洲地區及納粹德國盟國所控區域，針對猶太民族進行種族滅絕行動，導致近600萬名猶太人被害。

柯思畢說目前約19萬2000名大屠殺倖存者生活在以色列，除了人數逐漸減少，他們也很少有機會親自講述自己的故事；因此，為後代保留並傳達這些故事是至關重要的。

中山大學校長鄭英耀指出，以色列的科學、科技、醫學及農業發展在國際上皆具重要貢獻，鼓勵師生探索及瞭解其文化歷史淵源。「感受那段黑暗的過往，也提供我們一段歷史借鏡，期望透過觀賞展覽，體會可貴的民主自由，省思和平的價值。」

「SHOAH—猶太大屠殺人類最惡之時」現於中山大學圖書資訊大樓3樓圖書館藝文展覽室展出，週一至週五9:00～21:00，展期至11月3日，因COVID-19疫情，校外觀眾採線上預約制，歡迎到場參觀。

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