遭偷臉賣A片！黃捷比較台韓法律 嘆台罰則太輕

高市議員黃捷遭網紅「小玉」等人透過AI Deepfake（換臉）技術，將臉部圖像移植到色情片AV女優身上，並製作成色情影片販售得利。黃捷今質詢時，舉台韓法律做比較，嘆台灣罰則太輕。（圖取自高雄市議會官網）

2021/10/19 15:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市議員黃捷遭網紅「小玉」等人透過AI Deepfake（換臉）技術，將臉部圖像移植到色情片AV女優身上，並製作成色情影片販售得利。黃捷昨天已上警局提告，她今天在議會質詢時，舉台韓兩國法律做比較，直呼台灣的罰則太輕。

黃捷今天下午在議會民政部門質詢，指數位性暴力問題，今天立法院已在討論修法，但這是非常大危機，AI Deepfake（換臉）技術使用在數位性暴力只是其中一環，這種科技犯罪可能被放在各式各樣影片，如果出現在國防、外交、市政，都是非常危險的事。

黃捷說，她自己也是這件事的受害者，可是目前台灣無法律可管，昨天她提告時，發現只有刑法妨害風化罪、妨害名譽罪可以告，最多判2年以下徒刑，罰金都非常輕。

黃捷舉南韓的罰則做比較，凸顯台灣的罰則太輕。她說，南韓針對N號房事件進行修法，「性暴力犯罪處罰特別法」部分修訂法律案，針對以 Deepfake影片營利者，最高可判7年徒刑；製作或散佈Deepfake影片，可處5年以下徒刑或5千萬韓圜（約120萬台幣）以下罰鍰。

黃捷並詢問高市府法制局長王世芳，市府能提供相關協助嗎？王世芳答說，科技發達，數位性暴力蠻氾濫，針對相關法律諮詢，會與研考會合作，洽請律師公會提供專業法律服務。

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