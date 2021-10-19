高雄城中城大火46死外 還有18隻犬貓喪命 市府今辦超渡法會

高雄城中城大火不只46死，還有18隻犬貓喪命，市府今辦超渡法會。（市府提供）

2021/10/19 13:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鹽埕區城中城大火，不只造成46人死亡、43人受傷，還造成18隻犬貓死亡，市府農業局今與民間寵物殯葬業者於現場聯合舉辦超渡法會，期盼所有往生動物靈體都能得到慰藉，早日輪迴轉生。

鹽埕區城中城大樓火警造成46人死亡、43人受傷，工作人員清查火場，加上住戶重返火場，發現大樓公共空間及屋內，總計18隻犬貓葬身火窟，令人十分不捨。

市長陳其邁感受飼主傷心焦急情緒，指示各相關單位會同受災戶進入火場清理家中物品同時，如有需協助找尋獲處理往生寵物遺體，應全力配合，並妥善辦理後續安置措施。

農業局協助受災戶處理往生動物遺體，並為這次火災不幸罹難動物慰靈祈福，今由市府與民間寵物殯葬業者聯合舉辦超渡法會，期盼所有往生動物靈體都能得到慰藉，早日輪迴轉生。

農業局主動協調民間寵物殯葬業者「寵物天堂」於今日吉時聯合舉辦超渡法會，高雄市動物福利協會、高雄市關懷流浪動物長照協會、高雄市流浪動物保育協會、嗡嗡嗡動保協會、台灣愛狗人協會、高雄市寵物商業同業公會、高雄市飼料及動物用藥商業同業公會、高雄市獸醫師公會等民間團體均派代表到場參加法會，場面莊嚴隆重。

局長張清榮表示，這次超渡法會感謝民間寵物相關業者及動保團體全力支援協助，法會現場並特別設案擺放鮮花祭品，並由6位法師引領罹難寵物飼主，以及相關單位團體代表等人員虔誠助念，眾人誠心期盼所有往生動物靈體都能得到慰藉，並依循善念早日輪迴轉生。

高雄城中城大火不只46死，還有18隻犬貓喪命，市府今辦超渡法會。（市府提供）

高雄城中城大火不只46死，還有18隻犬貓喪命，市府今辦超渡法會。（市府提供）

高雄城中城大火不只46死，還有18隻犬貓喪命，市府今辦超渡法會。（市府提供）

高雄城中城大火不只46死，還有18隻犬貓喪命，市府今辦超渡法會。（市府提供）

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