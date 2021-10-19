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    半導體、數位先修學程 高市左楠7高中職啟動

    左楠7校與中山大學、高雄大學合作規劃半導體、數位產業先修學程，今舉行啟動記者會。（記者方志賢攝）

    左楠7校與中山大學、高雄大學合作規劃半導體、數位產業先修學程，今舉行啟動記者會。（記者方志賢攝）

    2021/10/19 13:43

    〔記者方志賢／高雄報導〕因應高雄產業升級、打造在地半導體、數位產業人才，左營、楠梓7所高中職與中山大學、高雄大學合作規劃半導體、數位先修學程，今年首次試辦有200名學生選修，幕後提案推手立委劉世芳今表示，若試辦順利，將請市長陳其邁推廣到全市高中職，讓學生有機會多認識半導體、數位產業知識，未來不用北漂，留在高雄就業。

    左營高中、楠梓高中、新莊高中、海青工商、三民家商、中山大學附中、中山高中等7校與中山大學、高雄大學合作規劃半導體、數位產業先修學程，今上午在左營高中舉行課程啟動記者會。

    在立院開會的劉世芳透過視訊表示，左楠產官學合作培育高雄在地半導體、數位產業人才先修學程，克服教學、排課及師資等困難，110學年度第1學期開課了，感謝教育界、產業界共襄盛舉，除了遠距教學、實體授課外，也規劃到產業參訪，楠梓、前鎮產業園區廠商也都願意配合，提供下一代更多機會、更多努力方向留在家鄉奮鬥。

    教育局副局長陳佩汝也說，第一年試辦採彈性課程方式，期盼未來變成產學專班，讓學生的學習與就業連結，家長清楚孩子念普通高中也有職業課程選擇，未來3年課程中，學生若有特殊表現，也可透過特殊選才方式進入大學。

    左營高中校長張簡玲娟表示，很開心這樣的課程進駐學校，落實108課綱適性揚才的精神，透過課程讓孩子找出性向，未來有機會留在高雄工作，應是家長最大的期待。

    台灣加工出口區電機電子工業同業公會理事長周光春說，科技產業園區有70家公司，員工已達6萬人，很多廠商都是隱形冠軍，包括iPhone手機溫度感測、螢幕偏光要均勻，也都是科技園區生產，高雄科技含量已是世界重要供應鏈。

    周光春說，高雄產業要轉型，企業要走在前面，並創造優質就業機會，因為如果薪資不夠高、企業競爭力不強，很多人還是選擇北漂，產業要爭氣就要有好的人才，透過這些課程讓學生了解學習物理、光學、機械，可以創新研發，也啟發學生學習興趣、熱忱。

    半導體、數位先修學程讓學生有機會認識半導體、數位產業知識。（記者方志賢攝）

    半導體、數位先修學程讓學生有機會認識半導體、數位產業知識。（記者方志賢攝）

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