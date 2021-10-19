4大案經司法簽結查無不法 高市民進黨籲藍營勿再栽贓

民進黨議員高閔琳今天質詢時，強調四大「冤案」查無不法。（記者葛祐豪翻攝）

2021/10/19 13:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市政風處長林合勝今天在議會答詢指出，高雄氣爆善款使用、大港開唱補助等4大案，已陸續經司法簽結並回覆行文市府查無不法。對此，民進黨高雄市黨部主委趙天麟強調，所謂的「弊案」是被抹黑的冤案，調查結果還給前市長陳菊及市府團隊公道，呼籲藍營勿再栽贓、亂噴政治口水。

前高雄市長韓國瑜上任後將前朝的氣爆善款、大港開唱補助、慶富核貸、輕軌二階決策等4案送司法調查，結果陸續在去年及上月獲簽結及不起訴處分。

高市政風處長林合勝今天在議會民政部門質詢，答覆市議員邱俊憲、高閔琳質詢有關前朝移送氣爆善款等案的調查結果時指出，高雄氣爆善款使用案，於今年3月17日經高雄地檢署簽結「查無不法」、大港開唱案在今年9月7日經高雄地檢署行文市府「查無不法」、慶富核貸案有部份涉及高雄銀行案，則在今年9月10日獲不起訴處分，輕軌二階決策案更早於去年8月31日簽結。

但高閔琳表示，10月22日議會又將再次進行氣爆專案會議，是小組針對善款收支運用的專案報告。她質疑，該氣爆小組當時是在韓國瑜主政時，由國民黨團主導市議會而成立，成員幾乎都是國民黨議員，法院於今年3月已因查無犯罪事實而簽結，但仍有國民黨議員還要製造社會誤解和對立。

高市議會民進黨團總召鄭光峰表示，全部已經司法調查水落石出，決策及行政過程沒有踰越，卻遭前朝做為鬥爭工具，讓無辜公務人員受害、名譽受損。

身兼民進黨高雄市議會黨部主委的立委趙天麟也強調，行政監督不應政治操作、加工扭曲；前韓市府指稱的弊案，其實都是被刻意操作的「冤案」。

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