高雄死亡車禍 婦人菜市場前騎車闖紅燈遇超速駕駛汽車1死1傷

高雄婦人騎車闖紅燈，與超速汽車駕駛發生車禍，造成1死1傷。（讀者提供）

2021/10/19 12:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區今發生一起死亡車禍，造成1人死亡、1人受傷!

高市1名蔡姓婦人今騎車到鳳農市場買完菜要回家，疑似闖紅燈騎車穿越五甲一路，與袁男疑似超速駕車發生車禍，造成蔡婦被撞飛，當場失去生命跡象，送醫仍宣告不治，袁男則手部受傷無大礙，警方將他帶所依過失致死罪嫌偵辦。

高市1名蔡姓婦人（64歲）今清晨6時許，到鳳農市場買完菜，騎車要回家，於鳳農市場前，疑似闖紅燈直行，穿越五甲一路，不料還在路中間之際，袁男（27歲）駕駛自小客車，沿五甲一路南往北直行，趕著要去上班，疑似超速與蔡婦發生車禍，造成蔡婦被撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫仍宣告不治，袁男則手部受傷。

警方據報展開調查，調閱五甲一路的路口監視器及行車影像，查出蔡婦疑似騎車闖紅燈，袁男則疑似超速，他自稱時速60公里，不過鳳山市區道路限速50公里，他發現蔡婦在路中間，一度對蔡婦按喇叭，還來不及煞車，直接撞飛蔡婦，地上沒有煞車痕，刮地痕長達50、60公尺，顯見當時撞擊力道猛烈，雙方均無酒駕情事。

鳳山警分局將針對五甲一路鳳農市場前，加強取締違規勤務，並加強巡邏暨交通安全作為，並結合社區及各種民間集會，加強宣導遵守號誌、標誌、標線行駛，勿超速，勿闖紅燈，以及利用社群網站宣導，提升駕駛人正確用路觀念。（13:04更新）

高雄婦人騎車闖紅燈，與超速汽車駕駛發生車禍，造成1死1傷。（讀者提供）

高雄婦人騎車闖紅燈，與超速汽車駕駛發生車禍，造成1死1傷。（讀者提供）

車禍現場地上沒有煞車痕，刮地痕長達50、60公尺。（讀者提供）

蔡婦車輛支離破碎、血跡斑斑，顯見當時撞擊力道猛烈。（讀者提供）

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