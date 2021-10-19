城中城大火第6天 高市擴大稽查20~30年22棟住商混合大樓

城中城大火發生第6天，高雄市長陳其邁上午再赴殯儀館，並表示也將清查20～30年住商大樓的消防安全。（記者許麗娟攝）

2021/10/19 11:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市城中城大樓今（19日）進入第6天，今天一早8點多，前副總統陳建仁至市立殯儀館景行廳捻香致意，上午市長陳其邁表示，對於危老的住商混合大樓，除日前稽查的34棟外，本週將再稽查22棟20～30年的住商混合大樓。

陳其邁今天上午再至儀館慰問罹難者家屬，因城中城大火明天（20日）將舉行頭七法會，陳其邁感謝佛光山、慈濟、法鼓山、玄門總會等宗教團體為亡者祈福超渡，因應罹難者的不同宗教信仰，市府也與天主教基督教等合作舉辦追思會，並感謝宗教團體在罹難者人生的最後旅程給予幫助。

陳其邁提及，今早8點半，日前清查的全市34棟住商混合老舊大樓，今天會強制排除4棟在逃生避難規的大樓，也要求同步在本週啟動20～30年22棟的稽查，務必在最短時間內排除相關的防火避難設施，違反法律、不合規定部分將強制排除。

陳其邁表示，未來建物安全管理制度面上，除管委會的強制設立外，申報制度標準也將加嚴，過去16樓以下免申報部分，標準將再往下延伸，建物安全管理制度從嚴審查。

媒體詢問城中大樓的防火門和電梯門全被拔走？陳其邁說，行政調查小組有8位外部的調查委員，另3位是政風、法制和副市長林欽榮，城中城調查都在進行中，肇事原因、搶救過程、行政或建築物的管理會全面清查，相關法制制度面的檢討也會同步進行,會給社會完整的交代。

陳其邁上午至市立殯儀館再慰問家屬。（記者許麗娟攝）

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