女嬰摔死案保母未收押 父批惡人當道、司法已死

彫博抱著女兒，心痛不已。（圖翻攝臉書爆料公社）

2021/10/19 11:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市1歲女嬰在保母家摔死案，檢警昨天完成複驗，不過女嬰父親彫博透過友人在社群網站爆料公社貼文，對於保母未被收押，批台灣的司法早就已經死了，惡人當道；她轉述彫博的話「我的心也早已經跟我女兒走了」。

彫博將1歲女兒送去蔡姓保母住家，隔天接獲訊息女兒摔傷，隔天傷重不治，當夜引發民眾到保母家撒冥紙，警方逮人送辦。檢警18日對女嬰複驗以釐清死因，但家屬仍氣憤難平。

彫博友人貼文說，沒有被收押，還是一樣自由自在的逍遙法外。檢察官態度真的很糟糕 ，都問和我女兒無關的問題，一直反問我是不是曾說過要給保母好看？問我說我是哪位？平常都跟什麼人接觸？有沒有在顧小孩？平常刺青都什麼人？

貼文上說，傻眼！問我這些跟我女兒死有什麼關係？整個把我當成犯人質問！到底現在做錯事情的人是誰？到底受到傷害的是誰？結果被保護的人是誰？結果被一再刁難的人是誰？說收集證據要很多時間，要多少時間不知道，完全沒辦法給出一個說法，有可能幾個月，有可能半年，有可能一年.......從頭到尾也不跟我們說保母事後的處置會怎麼樣，到底要我們怎麼接受？

讓女嬰家屬無法接受的還有，還說「診斷證明可以證明是衝擊造成的」是哪位醫生說的？！我真的傻眼，我媽氣到瞪這位女檢察官，竟還回我媽說「妳眼睛有問題嗎」？我媽哭到崩潰，說她的孫女真的白死了！

你們說法律可以還我公道！我真的沒辦法相信.....台灣的司法早就已經死了，惡人當道！能受到保護的從來不是受害者，我的心也早已經跟我女兒走了。

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