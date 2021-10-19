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    首頁　>　高雄市

    老舊大樓未設管委會 高市府：修訂自治條例擬有罰則不然沒意義

    老舊大樓無管委會沒罰則，高市修訂自治條例，將朝有罰則方向。（資料照）

    老舊大樓無管委會沒罰則，高市修訂自治條例，將朝有罰則方向。（資料照）

    2021/10/19 10:21

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕現行法規對於「老舊大樓沒有成立管委會」並無罰則，高雄市議員陳致中今早在議會質詢時，詢問市府將修訂自治條例，對此是否有罰則？法制局長王世芳表示，自治條例將朝有罰則方向草擬，不然就沒有意義！

    《公寓大廈管理條例》於1995年正式發布實施，條文規定裡，就算沒有成立管委會也沒有任何罰則，導致1995年發布實施前的老大樓，很多都沒有管委會。

    城中城大樓46死火警後，高雄市長陳其邁宣示，高雄市將不排除用自治條例方式，在中央法令未完善前，地方先以自治條例方式處理，落實管委會的成立及正常運作，用比較強制力道，幫助老舊的集合住宅能夠成立管委會。

    市議員陳致中今早在議會民政部門質詢時，請教法制局王世芳，何時能完成此自治條例？

    王世芳回答，已與工務局討論，內容草擬的差不多了，會盡力在議會這會期提出來。

    陳致中追問，針對一些老舊大樓未設管委會目前無相關罰則，市府必要時可否採取強制手段，例如斷水斷電？

    王世芳答說，公寓大廈管理條例本身就規定要成立管委會，只是沒有罰則，「高雄市自治條例朝有罰則方向來草擬，不然就沒有意義！」

    王世芳表示，另在斷水斷電方面，依地方制度法的地方權限，是沒辦法做到這部分，會引用其他法條，像行政執行法「有急迫性危險，影響公共安全」來輔佐。

    陳致中強調，這是救命條例，刻不容緩，希望一個月內提出。補強中央法令不足的漏洞，確保公安與消安，避免悲劇再度發生。

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