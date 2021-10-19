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    首頁　>　高雄市

    續拆舊大樓影響逃生動線障礙物 高市今拆4處

    高市府強制拆除永康街115號，阻礙逃生的格柵鐵門。（記者李惠洲攝）

    高市府強制拆除永康街115號，阻礙逃生的格柵鐵門。（記者李惠洲攝）

    2021/10/19 09:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天繼續拆除老舊建物影響逃生通道的障礙物，鎖定苓雅區永康街115號等4棟建物，強制拆除阻礙逃生的格柵鐵門，總計2天已拆除11處。

    城中城大樓火警後，高市府於3天內稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓，其中27棟建物不合格、23棟更嚴重影響逃生通道，昨起首日鎖定7棟，同步拆除這些障礙物。

    昨天鎖定的包括鹽埕區大仁路、七賢三路（2棟）、府北路、新興區六合二路、林森一路、苓雅區自強三路等7棟建物，強力清除避難逃生動線上的障礙物。

    今天早上8點半，高市府副秘書長郭添貴再度帶隊，率消防局、工務局、環保局、民政局、警察局，前往苓雅區永康街115號等4棟建物，同步執行第二天強制拆除。

    郭添貴指出，這棟6層樓的住商混合華廈，已有41年歷史，住戶多年前在側門出口，設置防止外人進入的格柵鐵門，已阻礙逃生動線，但詢問住戶是誰設置的？目前沒有人承認。

    工務局長蘇志勳下令違建隊同仁，手持乙炔切割，不到3分鐘就把鐵柵門拆下，並由消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。

    工務局指出，其餘逃生通道不合格的建物，預計在26日前全部清除完畢。

    高市府強制拆除永康街115號，阻礙逃生的格柵鐵門。（記者李惠洲攝）

    高市府強制拆除永康街115號，阻礙逃生的格柵鐵門。（記者李惠洲攝）

    高市府強制拆除永康街115號，阻礙逃生的格柵鐵門。（記者李惠洲攝）

    高市府強制拆除永康街115號，阻礙逃生的格柵鐵門。（記者李惠洲攝）

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