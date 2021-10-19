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    首頁　>　高雄市

    未戴安全帽遭攔查 通緝犯棄車狂奔逃50公尺…落網

    通緝犯胡姓男子未戴安全帽遇雄警攔查，棄車逃逸狂奔50公尺落網送辦。（民眾提供）

    通緝犯胡姓男子未戴安全帽遇雄警攔查，棄車逃逸狂奔50公尺落網送辦。（民眾提供）

    2021/10/19 08:32

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名胡姓男子騎機車未戴安全帽，被新興分局巡邏員警發現，警方示意盤查取締，機車突然加速逃逸，不久，胡男（37歲）索性棄車逃逸，留下後座友人，警方問友人「跑什麼」？對方回警要問騎士胡男，員警追捕50公尺在巷內將胡男壓制逮捕，查對身分原來是詐欺通緝犯，將他上銬解送歸案。

    新興分局今天指出，昨凌晨3時20分中山所員警巡邏，經轄區南台路與六和二路時，發現有機車騎士違規未戴安全帽，員警示意他停車，不料騎士突然迴轉逃逸，警見狀尾隨在後，該男子突將車輛丟棄徒步跑進巷內，員警驅車追上並將其壓制，經查該胡姓男子（37歲）於去年9月遭橋頭地檢署所發布的不能安全駕駛與詐欺罪通緝犯。

    警方調查，胡男係在夜市擺攤做生意，自稱因經濟困難擔心入監服刑會影響生計，故未依規定報到，後員警發現男子因逃逸過程太過緊張不慎扭到左腳，員警先行將其送至大同醫院檢查，確認無大礙後依規定將其解送至地檢署。

    分局長陳世煌表示，警方會透過大數據分析，加強轄區治安熱點稽查，並加強可疑人士盤查，藉由主動出擊來淨化治安，打造讓市民朋友安心居住的環境。

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