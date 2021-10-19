小三PO親密照放閃挑釁 正宮大怒找軍職夫出氣

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2021/10/19 07:06

〔記者鮑建信／高雄報導〕已婚海軍聘僱人員阿哲（化名），多次與小三出遊，牽手、擁抱、作勢親吻等親暱合影，其妻小真（化名）在小三臉書發現2人親密照，一度精神崩潰，憤而要求其夫賠償60萬，橋頭地院判決他給付4萬元神撫慰金，可上訴。

結婚2年多的小真指出，2019年12月26日，其夫阿哲與女子小靜在教堂共度耶誕節，並牽手對望合影﹔2020年3月21日，2人到烏山頭水庫風景區遊玩時攜手合影﹔同年10月7日至7日，2人在花東旅遊時，牽手、擁抱、作勢親吻，及相互依偎之親暱合影﹔隔月9日，2人則前往屏東小琉球浮潛時，有牽手、互相對望、勾肩搭背等親密舉動。

她說，其夫等親密舉動，讓身為配偶她感到羞恥、不快，顯已逾越男女分際，為一般社會通念所不能容忍，因此求償60萬元精神撫慰金。

被告阿哲則辯稱，除耶誕節是他和小靜單獨相處外，花東、烏山頭水庫與呂的家人一同出遊，至於小琉球浮潛也另有2位友人同行，交往程度並無親吻或更親密行為，未侵害其妻配偶權。

由於小靜在出遊隔天，將她與阿哲照片，PO在臉書放閃，被小真當做呈堂證據。

承辦法官審酌小真所提出照片等證物，認定阿哲已侵害配偶權，並審酌兩造經濟狀況和學歷等因素，認為賠償4萬元比較合理。

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