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    鳳山綠園道兩側道路 連署通過更名「文享街」

    鳳山綠園道兩側道路今更名「文享街」。（記者陳文嬋攝）

    鳳山綠園道兩側道路今更名「文享街」。（記者陳文嬋攝）

    2021/10/18 22:31

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄綠園道兩側道路命名為鐵道街，三民、苓雅2區20多里支持作為紀念，鳳山區忠孝、文福2里經居民連署過半，今正式更名為「文享街」，符合地方期待。 

    高雄綠園道橫跨5區全長15.37公里，兩旁住家前就是公園，居民享受好空氣、美麗綠地，運動、騎單車超方便，成為居民休閒好去處，帶動房市炙手可熱，吸引許多民眾想要買房。

    市府核定三民、苓雅、鳳山區兩側道路命名為鐵道街，三民、苓雅2區22里支持，大多數居民認為自小在鐵道旁長大，台鐵雖然已經地下化，但深具歷史意義、成長回憶，支持鐵道街作為紀念。

    鳳山區忠孝里長蔡美雪努力7個月，經過居民半數連署通過，今正式更名為「文享街」；文福里長余世善成功爭取不改名為鐵道街，認為以里為名深具意義，爭取保留文福街，但少數服從多數情況下，配合忠孝里更名為「文享街」。

    蔡美雪表示，青年路二段141巷今升格為「文享街」，保留里內以「文」字開頭的街，搭配「享」受福氣的「享」字，居民爭取成功感到很開心，肯定市府做法符合民意。

    此外，三民區立業里綠園道兩側道路原本爭取不改名，但居民連署4分之1未過半，且提起行政訴願被駁回，配合市府政策命名為鐵道三街，戶政事務所配合居民就近服務，目前換證人數已達5成。

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