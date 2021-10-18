城中城商場50多輛機車引燃 專家︰疑形成「火載量」釀傷亡

城中城死傷慘重，疑1樓違規停放50多輛機車釀大禍。（讀者提供）

2021/10/18 21:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市城中城大火造成46死41傷慘劇，消防局今陪同2名專家重返火場勘查，發現1樓廢棄商場違規停放50多輛機車，且幾乎都被燒成骨架，是造成住戶傷亡慘重的關鍵之一，專家研判一樓大量機車被引燃，形成極大的「火載量」，加上很多樓層沒有防火門或無法關門，導致大量濃煙沿手扶梯、樓梯、電梯井，快速往上竄，最終釀成慘重的傷亡。

為釐清火警的責任歸屬，市府組行政調查小組，市府今陪同2名專家成員重返火場勘查，希望了解包括建築物概況、起火點，防火門損壞情形，以及火流、濃煙上竄的方向，專家也想了解火災與消防設備有沒有相關。

消防人員表示，專家們納悶為何消防隊員抵達時，1、2樓已全面燃燒，目前雖不排除人為因素外，還發現1樓廢棄商場違規停放50多輛機車，且幾乎都被燒成骨架，研判是造成慘重傷亡的關鍵。

消防人員說，一樓室內原是廢棄商場，卻違規停機車，且完全沒有消防設施，當50多台機車被引燃時，「就像被丟一個汽油桶」，造成大量濃煙沿著廢棄商場往上竄。如果各樓層有防火門還可擋住部分濃煙，但實際勘查後，卻發現各樓層的防火門，不是被拆掉，就是無法關閉，以致濃煙快速沿著手扶梯、樓梯及電梯井往上竄，而造成慘重傷亡。

消防人員透露，城中城火災撲滅後，清點火場時，發現很多住戶倒臥在走廊、樓梯，疑似想往外想逃生，卻被濃煙嗆昏致死，倒是7樓住戶關門等待救援，卻毫髮無傷。

大量濃煙沿手扶梯、樓梯、電梯井往上竄，最終釀成慘重的傷亡。（讀者提供）

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