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    首頁　>　高雄市

    高市鳳農果菜市場後方道路被偷倒垃圾 環保局3天告發25件

    高市鳳農果菜市場後方中崙一路垃圾堆積如山，市府環保局查獲附近住戶偷倒垃圾。（市府提供）

    高市鳳農果菜市場後方中崙一路垃圾堆積如山，市府環保局查獲附近住戶偷倒垃圾。（市府提供）

    2021/10/18 20:56

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳農果菜市場後方中崙一路經常被人偷倒垃圾，市府環保局今表示，一連3天專案稽查告發25件，以鳳農市場工作者及附近一般住戶最多，將依廢棄物清理法開罰1200元至6000元，總計開罰至少3萬元。

    鳳農果菜市場每天吸引近萬人潮，後方中崙一路是交通要道，每天買菜或路過人車很多，卻經常被人偷倒垃圾，甚至利用路邊停車格，堆放滿地垃圾，成為社區髒亂點。

    環保局南鳳山清潔隊與稽查科多次前往取締，發現1天24小時隨時都有人偷倒，且偷倒者沒有固定點，道路、停車格隨地偷倒，甚至半夜出動大貨車前來偷倒垃圾，與環保局大玩躲貓貓，連官員也直呼很誇張！

    環保局一連專案稽查3天，現場告發17件，包括3台貨車、14台機車；另以監視器埋伏蒐證，郵寄告發8件，包括1台汽車、7台機車，將依廢棄物清理法開罰1200元至6000元，總計開罰25件至少3萬元。

    環保局表示，查獲違規者大多為鳳農市場工作者及附近一般住戶等，其中市場工作者稱路過隨意丟棄垃圾，一般住戶則說錯過垃圾車時間，或是出去買東西隨意找地方丟垃圾。

    環保局說，經取締後已減少大量果皮、菜葉丟棄情形，將持續架設可移動監視器，以及不定期取締，並於路邊圍籬懸掛紅布條，強調錄影存證加強取締，提醒民眾垃圾不落地，切勿任意棄置垃圾，以維護地方環境整潔。

    環保局查獲業者出動貨車到鳳農果菜市場後方中崙一路偷倒垃圾。（市府提供）

    環保局查獲業者出動貨車到鳳農果菜市場後方中崙一路偷倒垃圾。（市府提供）

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