遭偷臉賣A片 黃捷奔鳳山警分局忠孝所提告網紅小玉

高市議員黃捷今上警局提告網紅小玉。（黃捷提供）

2021/10/18 20:39

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕高市議員黃捷今得知AI換臉賣A片的主謀是網紅小玉後，立刻到鳳山警分局忠孝所提告，用法律制裁小玉，也嚴正警告躲在電腦後觀看影片的人，拒絕數位性暴力。

黃：看了影片噁心反胃

黃捷說，不是真的去演，傷害和性暴力就不存在嗎？當她5月受訪時，知道她的臉被拿去這樣使用，一開始覺得「惡搞影片應該蠻好笑的吧」，但當她真的看到影片時，完全笑不出來，只有滿滿的噁心反胃，甚至起雞皮疙瘩、深陷恐懼，無論小玉的心態是好玩、惡搞還是單純想賺錢，這對受害者來說，就是真實的傷害、羞辱和踐踏。

黃捷說，稍早許多實況圈、網紅界受害者私訊她，包括解婕翎、蛋捲、小熊 Yuniko 、小葵 XiaoKui 、Sandy 珊迪 、瑀熙Yuci 、陸子玄Lois、大魚等，她們願意鼓起勇氣，一起勇敢站出來共同提告，用法律制裁小玉，也嚴正警告躲在電腦後觀看影片的人，不是沒有責任，訕笑、觀看，都是一次次的加害。

黃捷指出，她除了要求警方嚴加偵辦，也懇請社會大眾關注逐漸興起的AI犯罪，不要下載、不要流傳這類影片，更要共同抵制這種低級的公眾人物，不能再養出第二個小玉，讓這種墮落的風氣繼續蔓延，她也呼籲立法院正視數位性暴力的問題，進行修法，才有更有力的工具嚴懲惡狼，不希望下一個受害者出現！

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