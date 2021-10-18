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    高捷紅線有望一車到底 林欽榮：小港林園線可行性研究獲中央支持

    國發會今召開第91次委員會議，審查通過高市府提案「高雄捷運小港林園線建設計畫可行性研究」。（翻攝林欽榮臉書）

    國發會今召開第91次委員會議，審查通過高市府提案「高雄捷運小港林園線建設計畫可行性研究」。（翻攝林欽榮臉書）

    2021/10/18 20:33

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運紅線一車到底有望！高市副市長林欽榮18日晚間指出，今下午國發會召開第91次委員會，審查高雄捷運小港林園線建設計畫可行性研究，最終獲中央部會支持、審議過關，將採捷運紅線一車到底及地下化型式、延伸至林園。

    林欽榮說明，近日市府團隊持續投入1014鹽埕大火事件後續工作，對此事件深感哀悼，市府將盡一切力量彌補傷痕及檢討落實市民的居住安全。

    而今日下午國發會召開第91次委員會議，審查市府提案「高雄捷運小港林園線建設計畫可行性研究」，本計畫亦是林園地方鄉親殷切期盼的重大交通建設，市長陳其邁公務繁忙不克北上，指派由他率捷運、交通、經發及財政等局處主管赴會。

    林欽榮指出，該計畫最終獲中央部會支持，可行性研究內容經審議通過，計畫評估內容將採取捷運紅線系統一車到底及地下化新建型式，延伸至林園。

    他說，還記得去年12月29日，市府在林園區幸福公園舉辦捷運林園線地方說明會，林園鄉親攜家帶眷前來參加，當晚演藝廳全館座無虛席，連通道口及大門外都站滿了關心的市民朋友，從鄉親熱絡的提問、殷切的眼神就能感受到捷運小港林園線不僅是地方的共識與期盼，也是調整小港、林園地區數十年重工業發展城市性格的關鍵契機。

    市府擘劃的高捷小港林園線約12.43公里，沿線設置7座車站，路線起自捷運紅線R3站，將延續紅線的重運量系統，讓市民一車到底搭乘往林園，未來可望持續延伸至屏東縣東港大鵬灣風景區，林園線規劃路線行經南部三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、規劃中的新材料循環產業園區），園區年產值合計逾1.24兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環，本計畫重要性可見一斑!

    林欽榮表示，市府評估產業園區就業人口將高達7萬人，尚不計每日進出園區的外包廠商、洽公民眾，甚至是未來前往大鵬灣風景區的遊憩人口，均將是未來林園線運量的主要服務人口。

    他強調，市府團隊推動重大交通建設同時，一併思考建設沿線的地方發展與產業推動，亦不忘小港、林園地區，多年來承擔國家十大建設設立工業區的付出與貢獻，市府認為透過捷運建設的引入，以及運量培養配套、捷運場站周邊TOD導向開發，多管齊下可以有效促進傳統工業區升級轉型、改善重車奔馳的省道台17線交通安全，也為林園舊市區及場站周邊部分農業區帶來地區更新活化的機會。

    林欽榮不忘公開感謝今日中央各部會、鼎力支持與協助本案順利通過審查，也將請市府捷運團隊務必逐一回應說明或釐清疑慮，儘快確實修正後陳報中央核定，才能回應市民的深切期待。

    高雄捷運小港林園線建設計畫可行性研究，今通過國發會審議。（翻攝林欽榮臉書）

    高雄捷運小港林園線建設計畫可行性研究，今通過國發會審議。（翻攝林欽榮臉書）

    高雄捷運小港林園線建設計畫可行性研究，今通過國發會審議。（翻攝林欽榮臉書）

    高雄捷運小港林園線建設計畫可行性研究，今通過國發會審議。（翻攝林欽榮臉書）

    高雄捷運小港林園線建設計畫可行性研究，今通過國發會審議。（翻攝林欽榮臉書）

    高雄捷運小港林園線建設計畫可行性研究，今通過國發會審議。（翻攝林欽榮臉書）

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