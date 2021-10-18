為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    城中城獨立調查小組首度開會 高市法制局長：尊重委員調查進度

    高市法制局長王世芳證實，城中城獨立行政調查小組今已召開準備會議。（記者王榮祥翻攝）

    高市法制局長王世芳證實，城中城獨立行政調查小組今已召開準備會議。（記者王榮祥翻攝）

    2021/10/18 17:22

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄城中城大火造成嚴重死傷，高雄市政府則成立以學者專家為主體的獨立行政調查小組，高市法制局長王世芳證實，調查小組今已啟動會前會，市長不會容許拖太久，但也會尊重委員調查進度。

    城中城火災事件發生後，高市府隔天立刻成立獨立行政調查小組，以府外委員為主要成員，任務目的在釐清事件責任歸屬，並追究相關行政責任，以避免相類案件再發生。

    市府公布調查小組成員11名，共同召集人為副市長林欽榮及律師周元培，消防領域委員有中央警察大學消防系兼任教授陳火炎、系主任兼所長吳貫遠及國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蔡匡忠，建築安全領域委員分別為高市建築師公會顧問鄭純茂、公會理事長陳奎宏及公會法規會主委楊傑焜，法律領域委員有國立高雄大學法律系助理教授張鈺光及高市法制局長王世芳，政風委員為高市政風處長林合勝。

    市府表示，近期即將啟動調查，外部成員人數比例達8名，府內委員法制局長及政風處長將以協助行政調查為主，以確保行政調查結果之專業、公正及客觀性，並將其調查結果公開周知，做為釐清行政責任及提供市府進行後續檢討改進機制以及強化行政管理之依據。

    法制局長王世芳今在議會備詢、答詢議員邱俊憲的問題時證實，調查小組今天已開第一次會，但屬於準備會議，主要在重點調查方向先跟委員溝通。

    她進一步提及，這部分沒期程，雖然市長也很急迫、不會想容許拖太久，但調查要很清楚，不是為拿報告而縮短時程，委員怎麼調查都要尊重，法制局會全力配合，通知開會就去開會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「城中城捐款帳戶」湧入愛心 截至下午4點達8800萬餘元
    2021/10/18 17:12

    「城中城捐款帳戶」湧入愛心 截至下午4點達8800萬餘元
    城中城大火46死 5名罹難者未加保任何社會保險
    2021/10/18 16:33

    城中城大火46死 5名罹難者未加保任何社會保險

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    城中城大火燒出法規漏洞 時力提5訴求︰盼火神不再流淚
    2021/10/18 15:31

    城中城大火燒出法規漏洞 時力提5訴求︰盼火神不再流淚
    城中城大火引中市議員關切 盧秀燕：有30處類似舊大樓
    2021/10/18 15:03

    城中城大火引中市議員關切 盧秀燕：有30處類似舊大樓
    防城中城悲劇重演 內政部週五邀各縣市開會健全制度
    2021/10/18 13:58

    防城中城悲劇重演 內政部週五邀各縣市開會健全制度
    老舊大樓無管委會 陳其邁：啟動修訂高市自治條例
    2021/10/18 10:29

    老舊大樓無管委會 陳其邁：啟動修訂高市自治條例
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播