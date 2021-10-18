城中城獨立調查小組首度開會 高市法制局長：尊重委員調查進度

高市法制局長王世芳證實，城中城獨立行政調查小組今已召開準備會議。（記者王榮祥翻攝）

2021/10/18 17:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄城中城大火造成嚴重死傷，高雄市政府則成立以學者專家為主體的獨立行政調查小組，高市法制局長王世芳證實，調查小組今已啟動會前會，市長不會容許拖太久，但也會尊重委員調查進度。

城中城火災事件發生後，高市府隔天立刻成立獨立行政調查小組，以府外委員為主要成員，任務目的在釐清事件責任歸屬，並追究相關行政責任，以避免相類案件再發生。

市府公布調查小組成員11名，共同召集人為副市長林欽榮及律師周元培，消防領域委員有中央警察大學消防系兼任教授陳火炎、系主任兼所長吳貫遠及國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蔡匡忠，建築安全領域委員分別為高市建築師公會顧問鄭純茂、公會理事長陳奎宏及公會法規會主委楊傑焜，法律領域委員有國立高雄大學法律系助理教授張鈺光及高市法制局長王世芳，政風委員為高市政風處長林合勝。

市府表示，近期即將啟動調查，外部成員人數比例達8名，府內委員法制局長及政風處長將以協助行政調查為主，以確保行政調查結果之專業、公正及客觀性，並將其調查結果公開周知，做為釐清行政責任及提供市府進行後續檢討改進機制以及強化行政管理之依據。

法制局長王世芳今在議會備詢、答詢議員邱俊憲的問題時證實，調查小組今天已開第一次會，但屬於準備會議，主要在重點調查方向先跟委員溝通。

她進一步提及，這部分沒期程，雖然市長也很急迫、不會想容許拖太久，但調查要很清楚，不是為拿報告而縮短時程，委員怎麼調查都要尊重，法制局會全力配合，通知開會就去開會。

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