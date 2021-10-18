人妻嫌老公開飲料店賺太少 在外賣淫行情萬元起跳

人妻嫌老公賺太少，自己兼差賣淫。（情境照）

2021/10/18 16:11

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市擁碩士學歷經營飲料店的C男，10年前網路交友結識中國楊姓女子結為夫妻，但楊女認為飲料店賺太少，她需要錢，在取得長期居留證後，就拒絕行房，吵著要離婚，開始拍清涼暴露的自拍照發至微信朋友圈，偷偷在外賣淫，丈夫雖起疑但苦無證據，去年1月楊女被警方查獲在飯店性交易，行情高達1萬元，C男以侵害其配偶權，對楊女提告求償1百萬元，法院判賠30萬元。

C男控訴，與妻子楊女於2013年登記結婚，並辦理依親來台居留，嗣兩造長女於2015年4月出生，楊女受僱於他開飲料店，妻子常無故不到職，雙方經常發生爭執，2017年楊女取得長期居留證後，就拒絕行房。

楊經常索討金錢支付各種費用及不停更換工作，還大聲咆哮指責丈夫賺錢不夠，她需要錢，吵著要離婚。2019起，楊女開始半夜外出，拍清涼暴露的自拍照發至微信朋友圈，疑似偷偷在外賣淫，甚至有車直接在自家大樓門口接送，完全不顧及鄰居異樣的眼光。

C男跟拍發現她疑似在旅店從事賣淫的行為，楊女並於2020年1月1日被警方查獲在汽車旅館從事性交易，行情高達10000元。楊女則始終否認從事性交易，C男所提出之光碟內容與其無關。

橋頭地院則依據楊女在2020年1月1日被警方查獲在汽車旅館與男客留宿的記錄，男方坦承以10000元代價，與楊相約性交易，並有兩人通訊對話佐證，男方還問說，「你的型我真的很喜歡，第一次可以不要那麼多嗎，1萬可以嗎...」判楊女敗訴，需賠償C男30萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法