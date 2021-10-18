女嬰送保母家頭受創亡 高市：依法裁處保母停止托育、廢止登記

社會局兒少科長何秋菊今下午表示，依法裁處保母停止托育、廢止登記，未來也不可再擔任保母。（圖由社會局提供）

2021/10/18 16:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄仁武一名1個月大女嬰，14日被父母送去保母家，不到3小時就因頭部受創，送醫不治，女嬰阿嬤控訴心愛孫女遭保母重度傷害致死。社會局今下午表示，該案件經家防社工調查後，認定保母行為違反兒少福利與權益保障法，依法裁處停止托育、廢止登記，未來也不可再擔任保母工作。

社會局兒少科長何秋菊今下午表示，這位保母是在107年，因為具有保母技術士證，及相關體檢項目的合格證明，經送件到社會局審查，審查通過後取得居家式服務的登記證，可從事收費性的托育服務。

何秋菊說，此事件後由家防中心立即啟動兒虐調查，經家防社工員進行調查，認定保母行為違反兒少福利與權益保障法第49條第1項第15款的行為，依法裁處停止托育、廢止登記，未來也不可以再擔任保母的工作。

女嬰爸爸的好友、網紅鳳梨（吳泓逸）15日發文轉述此事，引發網友公憤。約20多名男女到仁武區蔡姓保母家前丟雞蛋及撒冥紙，經警方對空鳴槍制止，陸續帶回16人，其中11人違反妨害秩序罪遭送辦。

檢警會同法醫今下午到市立殯儀館解剖複驗，女嬰的父母、阿公阿嬤也都到場，女嬰蔡姓父親批評社會局保母平台有缺失，這樣惡質保母竟發給她特優保母證照，保母說詞前後不一，女嬰生前有沒有遭到重摔，他希望檢察官能查明清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法