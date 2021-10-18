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    首頁　>　高雄市

    大港開唱等4案移送 高市政風處：1案不起訴、3案無犯罪事實簽結

    高市政風處長林合勝證實，兩年前由市府移送檢調的四大案件，或者不起訴、或因查無犯罪事實而簽結。（記者王榮祥翻攝）

    高市政風處長林合勝證實，兩年前由市府移送檢調的四大案件，或者不起訴、或因查無犯罪事實而簽結。（記者王榮祥翻攝）

    2021/10/18 15:38

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員邱俊憲今追蹤高雄市政府移送檢調的四大案件調查結果，高市政風處長林合勝說明，慶富案今年9月確定不起訴，氣爆、輕軌二階、大港開唱等，均因查無犯罪事實或查無特定人犯罪嫌疑，陸續予以簽結。

    高市議員邱俊憲今追蹤2019年期間，由高市府移送檢調的四大案件偵辦情況，強調要指控他人很簡單，但若無涉及不法、也要還人家清白，這樣才符合比例原則，才合理。

    政風處長林合勝答詢指出，四大案件包括慶富案、氣爆案、輕軌二階、大港開唱等，其中慶富案除牽涉銀行法部分、市府部分今年9月10日獲不起訴，氣爆是在今年3月17日查無犯罪事實而簽結，輕軌二階行政調查是在去年8月31日簽結，大港開唱是在今年9月7日，地檢署也因查無特定人犯罪嫌疑、予以簽結。

    邱俊憲感慨指出，這四大案造成高雄許多紛擾，很多人包括公務人員遭指涉，當時被講到不能聽，如今終於獲得清白，應該也要給人家公道。

    他鼓勵政風處應該不會受到政治人物壓力，不會受政治影響，應想想如何做，才是最符合高雄市民利益，也弭平社會疑慮，做錯事情當然要負責，如果是清白，更應該給公道。

    高市議員邱俊憲認為，四大案造成高雄紛擾，許多人遭抹黑，如今應該還其公道清白。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員邱俊憲認為，四大案造成高雄紛擾，許多人遭抹黑，如今應該還其公道清白。（記者王榮祥翻攝）

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