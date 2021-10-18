11個月女嬰頭部受創身亡 阿嬤控訴愛孫遭保母傷害致死

檢警會同法醫今下午到市立殯儀館解剖複驗，女嬰的母親（左2）、阿嬤（右2）也到場。（記者方志賢攝）

2021/10/18 15:41

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄仁武一名11個月大女嬰，14日被父母送去保母家，不到3小時就因頭部受創，送醫不治，檢警會同法醫今下午解剖複驗，女嬰蔡姓阿嬤哀痛控訴，心愛孫女遭保母重度傷害致死，女嬰到院腦壓已30幾，「開刀腦蓋一打開，腦全跑出來」，女嬰的爸爸也批社會局保母平台有缺失，這樣惡質保母還發特優保母證照?

女嬰爸爸的好友、網紅鳳梨（吳泓逸）15日發文轉述此事，引發網友公憤。約20多名男女到蔡姓保母家前丟雞蛋及撒冥紙，經警方對空鳴槍制止，陸續帶回16人，其中11人遭送辦。

檢警會同法醫今下午到市立殯儀館解剖複驗，女嬰的父母、阿公阿嬤也都到場，女嬰蔡姓父親批評社會局保母平台有缺失，這樣惡質保母竟發給她特優保母證照，保母說詞前後不一，女嬰生前有沒有遭到重摔，他希望檢察官能查明清楚。

女嬰的阿嬤也說，透過社會局平台找到蔡姓保母，社會局也說保母很認真，況且保母的老公是高中老師，小孩都研究所畢業，保母假日當志工，她原以為這樣家庭環境不會太差。

阿嬤說，沒想到當晚7點半把孫女送到保母家，10點半就接到保母手機，「說孫女已叫不起來」，事發當晚保母的丈夫還說，保母出過車禍、動過刀，行動遲緩，但為何這樣還能當保母？保母事前都很正常，事發後臉部變得抽蓄，說自己有病，她懷疑保母故意假裝生病要逃避責任。

阿嬤說，孫女送到醫院前，瞳孔已放大，心跳降到只剩60，不可能像保母說的是女嬰往後仰摔倒，她懷疑孫女遭到外力重度傷害所致，正常小孩腦壓5，她的孫女就醫已30幾，「就像汽水搖滿後，腦蓋一打開腦全跑出來」，一開完刀，神經外科醫師就說活不了，當晚孫女就走了。她也要求社會局審核保母要確實，不要再有這麼可愛的小孩不見了!

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女嬰的父親（左）、阿嬤（中）、阿公（右）懷疑女嬰遭受保母重度傷害。（記者方志賢攝）

女嬰阿嬤（中）拿出女嬰生前可愛模樣照片，控訴遭保母重度傷害致死。（記者方志賢攝）

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