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    首頁　>　高雄市

    古箏好手中國女葬身城中城大火 古箏逃過火海友人落淚領回

    彈奏一手好古箏的32歲中國女葬身城中城大火，古箏逃過海火蔡姓友人落淚領回，抱回她打工的炸雞店裡暫時保管再遺交林女中國家人。（記者黃良傑攝）

    彈奏一手好古箏的32歲中國女葬身城中城大火，古箏逃過海火蔡姓友人落淚領回，抱回她打工的炸雞店裡暫時保管再遺交林女中國家人。（記者黃良傑攝）

    2021/10/18 15:09

    〔記者黃良傑／高雄報導〕發生大火造成46死的城中城大樓，其中11樓32歲中國籍女租客林麗珠不幸葬身火窟，她打工的炸雞店老闆和同事非常不捨，今午幫她收拾、代管遺物，等待她的家人從中國來台再移交，其中有1把古箏，蔡姓男同事睹物思人，忍不住哽咽落淚，因為林女夢想開班教學生彈奏古箏，只有空留遺憾。

    林女打工的炸雞店陳老闆說，大伙兒陸續幫她搬家到城中城，13日搬進最後1件家具冰箱歡喜入厝，怎料隔天凌晨就發生火警，令人不捨，他已和林女在中國的家人聯繫上，是否專案申請來台善後，他還不清楚，但一定會幫忙處理她後事，代表她的精神和令人睹物思人的古箏，並暫時保管等待她的家人來台帶回。

    此外，今天上午郭姓住戶持租約返回住處，爆料向沒有產權的李姓男子承租房屋，李男每月收他租金4500元，租下一樓木板隔間屋放置資源回收物，他質疑李男不是屋主，為何能擅自出租無產權的空屋，是否有和他一樣糟遇的住戶，要求市府介入調查、法辦，還受災戶一個公道。

    郭男表示，8月間以每月4500元租金向李男承租，後來發現他並不是屋主或二房東，也非房屋所有權人，除了每月租金外，還需分攤10分之1的電費，租約至2023年，屋內堆放的資源回收物燒成灰燼，未來是否向肇禍者求償，郭姓受災戶表示燒毀物品都是回收物，損失不大，應不會提出求償。

    彈奏一手好古箏的32歲中國女葬身城中城大火，古箏逃過海火蔡姓友人落淚領回，抱回她打工的炸雞店裡暫時保管再遺交林女中國家人。（記者黃良傑攝）

    彈奏一手好古箏的32歲中國女葬身城中城大火，古箏逃過海火蔡姓友人落淚領回，抱回她打工的炸雞店裡暫時保管再遺交林女中國家人。（記者黃良傑攝）

    彈奏一手好古箏的32歲林姓中國女子葬身城中城大火，古箏逃過海火蔡姓友人落淚領回，抱回她打工的炸雞店裡暫時保管再遺交林女中國家人。（讀者提供）

    彈奏一手好古箏的32歲林姓中國女子葬身城中城大火，古箏逃過海火蔡姓友人落淚領回，抱回她打工的炸雞店裡暫時保管再遺交林女中國家人。（讀者提供）

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