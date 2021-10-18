高市藍營2女議員為「準時」質詢吵嘴 「戰鬥藍」也中槍

國民黨高市議員陳美雅今為了是否「準時」質詢，與同黨議員李眉蓁發生爭執。（記者王榮祥翻攝）

2021/10/18 14:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員陳美雅與李眉蓁，今為了「準時」質詢這件事在議事廳爆發激烈口角，吵嘴過程中陳美雅嗆李眉蓁「戰鬥藍就要監督市府啊」，擔任議事主席的李眉蓁反問「請議員準時質詢有錯嗎」，全場官員看傻眼。

國民黨議員私下對同黨2女議員爆發口角頗感詫異，猜測陳美雅可能因選區的城中城大火、壓力過大，李眉蓁主持議事也很辛苦，應該只是溝通上的誤會，說說就沒事了。 高市議會今進行民政部門質詢，表定從上午9點到中午12點30分，每位登記議員有15分鐘，上午第一波僅6人登記，前5位完成質詢後時間為10時45分，主持議事的民政小組召集人李眉蓁裁示先休息，議事人員則嘗試聯繫有登記、但還沒到場的陳美雅議員。

上午11時8分，李眉蓁宣布開始開會，由宋立彬議員先質詢，陳美雅約於11時20分到場，在宋立彬後於11時24分開始質詢，開場就強調「上午表定質詢時間是到中午12點30分，卻聽說民政部門想提早離開議會？請坐在主席台上的李議員要督導民政委員，很多議題需討論跟關心，不要只想逃避質詢，等等也要看看官員是否提前離席」？

李眉蓁解釋，剛剛是休息時間，因為沒人登記發言，但沒說要提早散會，陳美雅則說，希望不要有這情況，在這不爭辯，但民代就是要負起監督責任，其他議員即使沒在場，也要等他們、讓他們完成質詢。

陳美雅15分鐘質詢結束後，李眉蓁說，因為今天到明天，都是民政部門質詢，請議員要準時一點；「準時」2字瞬間引爆陳美雅情緒，在沒有麥克風情況下，大聲質疑李眉蓁「妳在罵其他議員嗎」、「大家都在忙地方事情」、「我登記11時30分質詢、還提早10分鐘到」，氣憤之餘更嗆「戰鬥藍就是要監督市府啊」。

陳美雅不但聲量大，還邊說邊往主席台前進，全場官員對此突發情況有點傻眼，但也只能留在座位上乾瞪眼。

李眉蓁回應，「我是說質詢時請議員準時一點，這樣講有錯嗎」？陳美雅高分貝喊話「不要羞辱其他議員、不要暗指」，「 我是登記11點半，11點20就在這邊了」，李眉蓁不甘示弱回說「妳準時，那我請其他議員準時不行嗎」？

李眉蓁似乎不想讓戰火延燒，緊接著讓下一位陳善慧議員質詢，不料陳美雅當場跟陳善慧借時間想「說清楚」。

心地善良、卻無端捲入2女吵架中的陳善慧，豪不猶豫答應讓陳美雅講話，陳美雅抓住麥克風喊話，「本席強調一下，今質詢時間表定到12點半，本席登記11點半、11點20分就在現場，現場也還沒看到其他議員，請主席要等他們，讓他們也有時間來質詢」。

陳美雅講完後，李眉蓁不願再對此回應，緊接著讓陳善慧發言，戰火才平息。

議事人員私下指出，質詢時間雖然表定到中午12時30分，但常常會超過，對於時間的拿捏，主持議事的召集人應有其裁量權。

國民黨高市議員李眉蓁今主持民政部門質詢，因為時間問題與陳美雅爆發口角。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高市議員陳美雅（黑衣）與主席李眉蓁因為準時質詢議題爆發口角。（記者王榮祥翻攝）

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