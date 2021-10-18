噁！加水站「整根含住」喝水 高衛生局：業者報警、加強清消

影片中可見，有人至路邊加水站取水時，居然疑似嬉鬧地將出水管含進嘴裡，直接飲水，事後更以嬉笑態度將影片上傳至網路。（圖截取自「Dcard」）

2021/10/18 12:55

〔記者方志賢／高雄報導〕1名男網友近日在社群平台《Dcard》Po出一段影片，有人在路邊加水站取水時，居然將出水管含進嘴裡，直接飲水，再把口中的水吐滿地，引發網友熱議，高市衛生局今下午表示，已派員前往稽查，並責請業者清消加水站設備。另對民眾不當行為，業者已報警，恐涉違反社會秩序維護法。

衛生局表示，依據高市加水站、加水車衛生管理自治條例第14條規定，加水站、加水車的每一水槍或出口正面明顯位置處，應標示「應煮沸、勿生飲」，衛生局再次呼籲民眾加水站的水勿生飲，應煮沸後飲用，方符合衛生標準。

另衛生局也請加水站及加水車業者每年至少自主管理進行一次出水口水質檢驗，並請業者應將報告張貼於販售地點明顯處供消費者查詢，衛生局會查驗加水站、加水車之衛生狀況，並抽驗水質，維護市民飲水健康。

有網友在社群平台Po出一段影片，有人在路邊加水站取水時，將出水管含進嘴裡，直接飲水，再把口中的水吐滿地。影片中可見，當事人向攝影友人比出「讚」手勢。

事後以嬉笑態度將影片上傳至網路，這也讓原Po忍不住發文怒轟：「真的有夠噁，下一個買水的也太可憐，而且現在防疫時期，口罩不戴好，還把那根直接插在嘴裡」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛回應「怎麼會這麼沒水準……」、「太不衛生了吧」。

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