小林大武壠族夜祭10/20登場 活動直播不對外開放

高雄市小林大武壠族夜祭10月20日（農曆9月15日）晚上6點，將在甲仙小林里平埔文化園區小林公廨登場。（圖由高市文化局提供）

2021/10/18 12:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市小林大武壠族夜祭10月20日（農曆9月15日）晚上6點，將在甲仙小林里平埔文化園區小林公廨登場，高市文化局安排卡那卡那富族、拉阿魯哇族和布農族展演進行對話，因防疫考量及場地限制，活動不對外開放，民眾可透過網站直播觀賞。

甲仙區小林部落於2009年8月8日莫拉克風災遭土石流滅庄，倖存的族人後來分別在五里埔永久屋基地、杉林日光小林和杉林大愛園區三地重建家園，每年農曆9月15日夜祭是族人難得的相聚時刻，今年夜祭是五里埔永久屋基地重建後第12次舉辦。

文化局長王文翠表示，市府對大武壠族祭典文化資產十分重視，莫拉克風災後協助重建小林公廨，文化局多年來也持續協助小林大武壠族進行一系列文化復振與培訓，包含夜祭中族人吟唱失傳已久的傳統古調，如挑選勇士的《巴達興》、祭祀太祖所唱的《祭品之歌》、「開向」後於公廨外男女同樂的《男女對唱曲調》等，都是小林文化復振的成果展現。

文化局表示，「小林夜祭」、「阿里關夜祭」與「頂荖濃夜祭」已登錄為高雄市3大重要平埔（大武壠族）祭典，小林夜祭儀式非常講究，包含牽戲（Unaunau）、走標（Patahen）、公廨（Kuba）整建、立向竹（Malubiw）等傳統祭儀。

今年夜祭活動除有大鼓陣、素蘭陣、大滿舞團古謠傳唱等文化展演，刺繡與竹編DIY、特展導覽解說、農創市集，並新增「繡繡Amumu-大武壠工藝特展」，透過部落民族植物、繡花、染布、竹編等傳統文化營造，分享小林大武壠族的文化內涵與特色。

今年也邀請過往歷史中與大武壠族互動頻繁的卡那卡那富族、拉阿魯哇族及布農族前來展演，與大武壠族傳統文化進行對話，文化局表示，今年夜祭因防疫考量，活動不對外開放，改線上直播，並將祭典相關作業（如取茅草、向竹、向神座製作、牽戲等）製作成2、3分鐘文化小短片，歡迎民眾透過「高雄市甲仙區小林社區發展協會」粉絲團及網站觀賞。

大滿舞團將於小林夜祭再次傳唱大武壠族古謠。（圖由高市文化局提供）

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