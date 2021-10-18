大寮出現鋸齒標線民眾霧沙沙 高市交局：「楔形標線」指示減速

高雄大寮區主要道路之一的萬丹路上，最近出現鋸齒形標線，民眾經過感到霧沙沙。（交通局提供）

2021/10/18 11:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄大寮區主要道路之一的萬丹路上，最近出現鋸齒形標線，民眾經過感到霧沙沙，不清楚是何指示？不知如何遵循，在網路上貼文詢問，交通局回覆是「楔形標線」，多年前引用自日本的標誌，讓駕駛人在視覺上感受到路幅寬度縮減，以降低行車速度，使肇事率明顯下降，可能全市道路不常見此一標線，民眾才會感到好奇，交通局將會加強宣導。

警方今指出，民眾詢問的「楔形標線」位置在大寮區萬丹路650號前，今年10月5號劃設，用於降低行車速度，由交通局繪製，經調查劃設後發生事故件數均為0；交通局表示，高雄市機動車數量遠多於其他縣市，為了改善交通安全，特別取用國外交通標示，在臨近路口、彎道或陡坡兩側繪設「楔形標線」，讓騎士和駕駛感覺路幅寬度縮減，進而降減行車速度，引進施行至今肇事率明顯下降。

交通局表示，多年前參考日本等國的經驗，在中華陸橋、民族路段、中山路段等危險彎道，或重要道路臨近路口處試辦楔形立體減速標線，得到不錯的效果，多數路口肇事率明顯下降，市府相關會勘發現汽機車經過該標線時，都會減速通過，達到劃設目的，值得推廣。

此外，為避免楔形標線影響機車打滑，反造成摔車意外和風險，交通局要求廠商在採用新式排水防滑標線，抗滑係數必須優於一般標線和瀝青混凝土，提升行車安全性。

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