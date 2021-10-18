為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    大寮出現鋸齒標線民眾霧沙沙 高市交局：「楔形標線」指示減速

    高雄大寮區主要道路之一的萬丹路上，最近出現鋸齒形標線，民眾經過感到霧沙沙。（交通局提供）

    高雄大寮區主要道路之一的萬丹路上，最近出現鋸齒形標線，民眾經過感到霧沙沙。（交通局提供）

    2021/10/18 11:20

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄大寮區主要道路之一的萬丹路上，最近出現鋸齒形標線，民眾經過感到霧沙沙，不清楚是何指示？不知如何遵循，在網路上貼文詢問，交通局回覆是「楔形標線」，多年前引用自日本的標誌，讓駕駛人在視覺上感受到路幅寬度縮減，以降低行車速度，使肇事率明顯下降，可能全市道路不常見此一標線，民眾才會感到好奇，交通局將會加強宣導。

    警方今指出，民眾詢問的「楔形標線」位置在大寮區萬丹路650號前，今年10月5號劃設，用於降低行車速度，由交通局繪製，經調查劃設後發生事故件數均為0；交通局表示，高雄市機動車數量遠多於其他縣市，為了改善交通安全，特別取用國外交通標示，在臨近路口、彎道或陡坡兩側繪設「楔形標線」，讓騎士和駕駛感覺路幅寬度縮減，進而降減行車速度，引進施行至今肇事率明顯下降。

    交通局表示，多年前參考日本等國的經驗，在中華陸橋、民族路段、中山路段等危險彎道，或重要道路臨近路口處試辦楔形立體減速標線，得到不錯的效果，多數路口肇事率明顯下降，市府相關會勘發現汽機車經過該標線時，都會減速通過，達到劃設目的，值得推廣。

    此外，為避免楔形標線影響機車打滑，反造成摔車意外和風險，交通局要求廠商在採用新式排水防滑標線，抗滑係數必須優於一般標線和瀝青混凝土，提升行車安全性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    婦人斜著過馬路被摩托車高速撞上 影片曝光震驚網友
    2018/03/01 17:22

    婦人斜著過馬路被摩托車高速撞上 影片曝光震驚網友
    人行道整修道路卻成鋸齒狀 民眾怨：這樣太危險
    2018/02/27 21:42

    人行道整修道路卻成鋸齒狀 民眾怨：這樣太危險

    掌握拜登經濟學商機
    竹市巷弄畫楔形標線 車禍降低85％
    2015/08/03 08:00

    竹市巷弄畫楔形標線 車禍降低85％
    危險巷弄畫楔形標線 交通事故從21件降到4件
    2015/07/28 19:14

    危險巷弄畫楔形標線 交通事故從21件降到4件
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播