老舊大樓無管委會 陳其邁：啟動修訂高市自治條例

針對老舊大樓沒有管委會的問題，高雄市長陳其邁今上午表示，希望中央強制修法外，也同步啟動高雄市自治條例的修訂。（記者李惠洲攝）

2021/10/18 10:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市鹽埕區「城中城大樓」火警，燒出老舊大樓沒有管委會問題，陳其邁今上午表示，希望中央強制修法外，也同步啟動高雄市自治條例的修訂，期盼在議會的協助下加速立法。

陳其邁今上午在市立殯儀館景行廳前接受聯訪，他表示，高雄發生大火，同島一命、休戚與共，他感謝來自各界的關心，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前副總統吳敦義等相關人士親自慰問，及各界善心捐款湧入社會局帳戶，他要表達十二萬分的謝意。

陳其邁強調，各界善心捐款會用於慰問金救助，傷者日後生活重建、經濟支持及安置計畫，協助他們恢復正常生活，目前仍有14位傷者在加護病房，住院傷者昨有1人出院，仍剩下22人，持續由醫療小組給予最好的醫療照護。對罹難者家屬發放25萬慰問金，傷者6萬元，因涉及捐款的金額，但希望從優慰問、救助。

對於老舊大樓沒有管委會問題，陳其邁說，老舊大樓沒有管委會在消防、公安管理上無法徹底落實，他期盼中央未來強制修法外，同步啟動高雄市自治條例的修訂，希望在議會協助下加速立法。

陳其邁表示，今上午8點半起也同步體檢全市34棟30年以上、無管委會的老舊集合式住宅，針對有妨礙緊急逃生避難設備，10天內全部完成拆除、排除。

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