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    首頁　>　高雄市

    加速城中城更新 高市議員郭建盟：媒合宗教團體購地建道場

    城中城後續使用、以及弱勢住戶安置問題，引起各界討論。（記者王榮祥攝）

    城中城後續使用、以及弱勢住戶安置問題，引起各界討論。（記者王榮祥攝）

    2021/10/18 10:04

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄城中城大火造成嚴重死傷，後續大樓使用、居民安置引起關切；高市議員郭建盟今質詢時，舉台中威爾康降價三次都賣不掉為例，建議市府媒合宗教團體購買土地興建教堂道場，讓逝者安息、生者安心。

    高市民政局長閻青智答詢指出，區公所已在整理後續資訊，包括財產權的彙整，也觀察到過去有些案例，關於宗教團體接手不幸重大事故的建物或土地；高雄宗教發展多元，這回事故發生後，有很多宗教團體已積極協助，如果城中城大火後續有定案，會朝相關方向跟市府團隊探討、建議。

    高雄城中城火舌吞噬46位寶貴生命，也暴露30年以上、無管委會住商大樓無須安檢的法規漏洞；郭建盟提醒在究責同時，城中城後續何去何從？該是市府應正視部分，

    他說，城中城建物土地所有權人127人、土地所有權人12戶、建物所有權人306戶，危老重建需百分之百住戶同意，都更亦需八成住戶同意才可啟動，加上許多住戶為無力負擔補強修繕的弱勢民眾，整合難度奇高。

    郭建盟表示，逝去46位生命的陰影恐怕讓投資建商卻步，回顧國內重大火災傷亡後，原建築更新的狀況，皆因缺乏投資意願長期延宕的狀況，例如台中威爾康，20幾年來降價三次都賣不掉。

    他認為城中城未來更新充滿難度，為加速更新，讓逝者安息、生者安心，最理想的出路，是請民政局媒合宗教團體購買土地興建教堂道場。

    高市議員郭建盟建議市府，媒合宗教團體購買土地興建教堂道場，讓逝者安息、生者安心。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員郭建盟建議市府，媒合宗教團體購買土地興建教堂道場，讓逝者安息、生者安心。（記者王榮祥翻攝）

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