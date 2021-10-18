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    鎖定舊大樓影響逃生通道 高市府祭鐵腕首日拆除7處

    鎖定舊大樓影響逃生通道，高市府祭鐵腕首日拆除7處。（本報合成）

    鎖定舊大樓影響逃生通道，高市府祭鐵腕首日拆除7處。（本報合成）

    2021/10/18 09:36

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕城中城大樓火警後，高市府3天內稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓，其中27棟建物不合格、23棟更嚴重影響逃生通道，市府今天起展開拆除，首日鎖定7棟同步拆除。

    高雄市長陳其邁於15日指示組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，3天內稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓。

    高雄市建管處長陳海通指出，經過3天稽查，共有27棟建物有安全梯及通道壅塞阻礙、私設柵門、安全門封閉等缺失，其中23棟更嚴重影響逃生通道，範圍遍布13個行政區。

    陳其邁昨要求相關單位於10天內優先清除，同時由消防局協助設置逃生標示、警報器、滅火器等消防設施，保障民眾生命財產安全。

    今天早上8點半起，高市府由副秘書長郭添貴帶隊，率領消防局、工務局、違建隊、民政局、環保局及警察局等局處，針對大仁路80號等7棟建物，強力排除避難逃生動線的障礙。

    郭添貴指出，大仁路這棟大樓的7樓出租套房，私設阻隔用的木板安全梯，影響公共安全，今天由工務局即刻拆除。其餘逃生通道不合格的建物，也預計在26日前陸續清除。

    高市府呼籲，請民眾千萬不要擅自阻礙、封閉避難逃生通道，或堆積雜物，影響避難逃生動線暢通，工務局及消防局將嚴格執行公安檢查。

    大仁路大樓的7樓出租套房，私設阻隔用的木板安全梯，影響公共安全，工務局展開拆除。（記者葛祐豪攝）

    大仁路大樓的7樓出租套房，私設阻隔用的木板安全梯，影響公共安全，工務局展開拆除。（記者葛祐豪攝）

    大仁路大樓的7樓出租套房，私設阻隔用的木板安全梯，影響公共安全，工務局展開拆除。（記者葛祐豪攝）

    大仁路大樓的7樓出租套房，私設阻隔用的木板安全梯，影響公共安全，工務局展開拆除。（記者葛祐豪攝）

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