闖前女友處驚見裸睡 凍未條強「愛愛」慘了

情境圖

2021/10/18 07:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市男子阿林（化名）進入前女友（小芸）住處取物，赫見她裸睡，頓時血脈賁張，要求「愛愛」被拒後，涉嫌霸王硬上弓，被高雄高分院依強制性交罪，判處有期徒刑3年8月。

判決書指出，12020年1月16日，阿林與小芸因個性不和分手3天後，跑到高雄市高雄市三民區大豐路她住處，持私下備份鑰匙進入，欲取回私人物品，驚醒正在裸睡的小芸，她並因飽受驚嚇，而服用鎮定劑以減緩不適。

阿林質問小芸分手緣由，進而央求「嘿咻」，被斷然拒絕後，涉嫌強行壓制親吻其私處，甚至性侵得逞。案經小芸報警依妨害性自主罪移送高雄地檢署偵辦並起訴。

阿林出庭應訊坦承不諱言，高雄地院審酌他允諾和解賠償，並當庭道歉，但遭到小芸拒絕，以致無法和解，判處有期徒刑3年8月。

阿林不服上訴辯稱，案發當時因受感情刺激，精神上已處於不受控制狀態，才會做出如此偏激行為，加上家中有年近60歲的母親患有氣喘症，且因車禍造成手腳骨折，及要付房貸等理由，要求法院開恩減輕其刑，給予緩刑的機會。

高雄高分院審理期間，身心受重創的小芸，當庭表示不願接受被告的道歉，阿林也未取得對方諒解，因此維持原審判決，但可上訴。

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