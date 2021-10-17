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    城中城大火案外案！涉關弟弟致逃生不及 複訊後無保請回

    城中城大火燒出案外案！哥涉關弟致逃生不及燒死檢方複訊後無保請回。（記者黃良傑攝）

    城中城大火燒出案外案！哥涉關弟致逃生不及燒死檢方複訊後無保請回。（記者黃良傑攝）

    2021/10/17 22:22

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警偵辦城中城大火發現案外案，許姓男子被爆料把胞弟關鎖在房內，導致胞弟逃生不及葬身大火，他今被傳喚到案，坦承把弟弟關在房內，但稱是經過同意、弟弟自願被關，警方訊後依過失致死罪嫌移送檢方複訊，晚間9點40分訊後被無保請回。

    罹難者許男（46歲）的哥哥14日火警當天曾接受媒體採訪，聲稱弟弟曾打2通電話求助，他冒險進到火場沒找到弟弟，消防人員在屋內找到許弟焦屍，許男（49歲）向檢警坦承關弟一事，被依過失致死罪嫌送辦。

    據了解，14日案發當天發現所有死者均在7樓以上，惟獨許姓死者陳屍處在1樓且為焦屍，以現場狀況1樓逃生不難，縱使熟睡，也不至於毫無逃生跡象而成為焦屍，因而察覺有異，檢方決定解剖遺體，並在15日完成解剖程序，16日招魂當天死者友人向媒體爆料，死者平日遭其兄許男反鎖1樓住處內，致當時無法逃生，符合檢方先前的疑點，今天由警方約談許男和死者友人。

    檢警認定許男涉有過失致死罪嫌，考量他已交代完成事實經過，無羈押原因，且其死者平日均由哥哥負責提供住處、經濟來源及生活照料，念2人手足情誼故請回。

    據了解，死者平日精神狀況及行動皆正常，每日11至15時於附近從事清潔工作，因死者酒後時常鬧事，許男於4年前見弟弟結束清潔工作後，用鎖頭將弟弟反鎖於房間內，除於大樓1樓公廁洗澡外，每天送餐到弟弟房間，為防止弟弟自行買酒飲用，每天清潔工作所得200元，皆由老闆直接付給許嫌。

    許男供稱14日凌晨2時57分，弟弟曾打電話給他說房間停電了，許男到案坦承將弟弟鎖在房內，但是為避免他和鄰居喝酒滋事，不知會突然發生大火，友人也證稱死者平日精神正常，酒後會打架鬧事，也會跟哥哥打架，因怕弟弟再酒後鬧事，才將他反鎖在房間內，檢方訊後裁定被告許男無保請回。

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