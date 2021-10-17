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    首頁　>　高雄市

    朱立倫探視城中城傷者被擋 大同醫院：恐影響同病室其他患者

    朱立倫（右二）15日到高雄阮綜合醫院（見圖）、市立大同醫院探視城中城大火傷患。（資料照，記者洪定宏攝）

    朱立倫（右二）15日到高雄阮綜合醫院（見圖）、市立大同醫院探視城中城大火傷患。（資料照，記者洪定宏攝）

    2021/10/17 20:05

    〔記者方志賢／高雄報導〕國民黨主席朱立倫今（17日）受訪時提及，15日到高雄市立大同醫院探視城中城受傷患者被擋在門外，16日總統蔡英文跟高雄市長陳其邁到同一家醫院卻都進到病房，他酸「最新探病標準，是打2劑高端才算，打過AZ不算」！對此，大同醫院說明，當時因為傷患剛剛就醫，仍密切治療觀察中，另擔心影響同一病室的非火場傷患，才聯繫家屬至一樓接受朱立倫慰問與關懷。

    高雄市立大同醫院今下午說明，15日上午9時30分接獲通知，表示朱立倫中午欲至醫院關懷傷患，由於中央流行疫情指揮中心尚未開放急性病房探病的措施，且病患仍密切治療觀察中，另恐影響同一病室的非火場傷患，後接洽單位接受院方建議，由院方代為聯繫家屬至一樓院區接受朱立倫慰問與關懷。

    大同醫院說，之後將火場傷患收治到同一病房，與非火場傷患區隔，16日總統到醫院探視火場傷患，由於適逢週六就醫民眾較少，住院中病患也少，院方安排規劃防疫的動線，而不會干擾其他病患及病患家屬。

    大同醫院表示，當日朱立倫至醫院關懷家屬時，由醫院院長傅尹志與護理部主任等人陪同，傅尹志並感謝朱立倫與陪同的國民黨議員配合相關防疫措施。

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