阿蓮返鄉青農發揮創意 柑仔店變身文創基地台

高雄市阿蓮區6名返鄉青年搞創意，將柑仔店變身為在地文創基地台。（記者蘇福男攝）

2021/10/17 17:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市阿蓮區石安里一間柑仔店，變身為在地文創「蓮青有為」基地台，今天熱鬧開張。

阿蓮石安里舊地名「石案潭」，早期有7間柑仔店，因人口外流，目前僅剩3間，其中，里長李德仁家經營的柑仔店，今年初搬遷，阿蓮6名青農和青創夥伴看中僅有7坪大小的空間，打算作為在地文創和農特產品的推廣窗口，李德仁相當認同年輕人返鄉創業的想法，因此慨然無償提供2層樓空間，讓在地年輕人發揮創意。

楊清秀、武淑滿、陳育信、李斐可、李聖太和林峰民等6名年輕人，幾經討論決定將柑仔店的2層樓空間，闢為「蓮青有為」基地台和親子空間，在歷經半年籌備，並獲得高雄市政府研考會相關經費補助下，基地台今天上午熱鬧開張，吸引不少大人帶著小孩體驗昔日傳統農村生活的樂趣。

「蓮青有為」基地台召集人楊清秀表示，有愈來愈多年輕人返回阿蓮故鄉從事農作和創業，但地方缺少一個交流和諮詢平台，小農生產的農特產品也沒有行銷、展售窗口，因此成立基地台，希望能提供年輕人創業諮詢和討論交流的平台，並推廣在地小農辛苦耕種的農作成果。

楊清秀說，石安昔日庄頭的菜市場，如今已變身為社區活動中心，許多阿嬤帶孫子到社區關懷據點上課，孫子沒人照顧很不方便，緊鄰活動中心的基地台2樓，打算闢為臨時托兒所，安排社區故事媽媽講故事給幼兒聽，讓阿嬤們安心上課。

「蓮青有為」基地台展售在地小農辛苦耕種的農特產品和手工藝品。（記者蘇福男攝）

「蓮青有為」基地台今天熱鬧開張，大人帶著小孩體驗昔日傳統農村生活的樂趣。（記者蘇福男攝）

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