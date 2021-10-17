為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    阿蓮返鄉青農發揮創意 柑仔店變身文創基地台

    高雄市阿蓮區6名返鄉青年搞創意，將柑仔店變身為在地文創基地台。（記者蘇福男攝）

    高雄市阿蓮區6名返鄉青年搞創意，將柑仔店變身為在地文創基地台。（記者蘇福男攝）

    2021/10/17 17:16

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市阿蓮區石安里一間柑仔店，變身為在地文創「蓮青有為」基地台，今天熱鬧開張。

    阿蓮石安里舊地名「石案潭」，早期有7間柑仔店，因人口外流，目前僅剩3間，其中，里長李德仁家經營的柑仔店，今年初搬遷，阿蓮6名青農和青創夥伴看中僅有7坪大小的空間，打算作為在地文創和農特產品的推廣窗口，李德仁相當認同年輕人返鄉創業的想法，因此慨然無償提供2層樓空間，讓在地年輕人發揮創意。

    楊清秀、武淑滿、陳育信、李斐可、李聖太和林峰民等6名年輕人，幾經討論決定將柑仔店的2層樓空間，闢為「蓮青有為」基地台和親子空間，在歷經半年籌備，並獲得高雄市政府研考會相關經費補助下，基地台今天上午熱鬧開張，吸引不少大人帶著小孩體驗昔日傳統農村生活的樂趣。

    「蓮青有為」基地台召集人楊清秀表示，有愈來愈多年輕人返回阿蓮故鄉從事農作和創業，但地方缺少一個交流和諮詢平台，小農生產的農特產品也沒有行銷、展售窗口，因此成立基地台，希望能提供年輕人創業諮詢和討論交流的平台，並推廣在地小農辛苦耕種的農作成果。

    楊清秀說，石安昔日庄頭的菜市場，如今已變身為社區活動中心，許多阿嬤帶孫子到社區關懷據點上課，孫子沒人照顧很不方便，緊鄰活動中心的基地台2樓，打算闢為臨時托兒所，安排社區故事媽媽講故事給幼兒聽，讓阿嬤們安心上課。

    「蓮青有為」基地台展售在地小農辛苦耕種的農特產品和手工藝品。（記者蘇福男攝）

    「蓮青有為」基地台展售在地小農辛苦耕種的農特產品和手工藝品。（記者蘇福男攝）

    「蓮青有為」基地台今天熱鬧開張，大人帶著小孩體驗昔日傳統農村生活的樂趣。（記者蘇福男攝）

    「蓮青有為」基地台今天熱鬧開張，大人帶著小孩體驗昔日傳統農村生活的樂趣。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市青農輔導開訓 碩士返鄉接手柑橘園盼帶入文學元素
    2021/09/10 09:40

    中市青農輔導開訓 碩士返鄉接手柑橘園盼帶入文學元素
    麻豆返鄉青農種出產銷履歷文旦 成功打造品牌
    2020/08/31 18:09

    麻豆返鄉青農種出產銷履歷文旦 成功打造品牌

    掌握拜登經濟學商機
    回「佳」務農！農二代大砍檳榔種秋葵 加工「秋葵餅乾」爆紅
    2020/08/18 20:00

    回「佳」務農！農二代大砍檳榔種秋葵 加工「秋葵餅乾」爆紅
    騎重機巡田水 土庫青農獲全國十大模範農民
    2019/04/16 17:26

    騎重機巡田水 土庫青農獲全國十大模範農民
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播