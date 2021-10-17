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    首頁　>　高雄市

    城中城大火男子原稱冒險救弟 坦承將弟反鎖屋內疑無法逃生送命

    城中城大火燒出案外案！弟被哥鎖屋內葬火窟警帶回許男調查坦承關弟，許男於火場前受訪拜託媒體幫找失聯的弟弟。（資料照）

    城中城大火燒出案外案！弟被哥鎖屋內葬火窟警帶回許男調查坦承關弟，許男於火場前受訪拜託媒體幫找失聯的弟弟。（資料照）

    2021/10/17 16:10

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警偵辦城中城大火鑑識人員今重回火場一樓鞏固證據，同時帶回住火場對面大樓的一名許姓男子，他被指控平日會把胞弟關鎖在房內，避免他亂跑才導致逃生不及，葬身城中城大火中，檢警今天將他傳喚到案，許男坦承當晚關鎖住弟弟，發生火警曾下樓試圖搶救弟弟，警方訊後將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

    據了解，罹難者許男的哥哥於14日火警當天曾接受媒體採訪，聲稱弟弟曾打電給他求助，他冒險進到火場沒找到弟弟，但消防人員卻在屋內找到許弟，已是一具焦屍，許男表示，弟弟是一樓起火源茶具行員工，城中城大火當天凌晨2點57分他接到弟弟求助電話，當時弟弟住在1樓茶具行隔壁屋內，弟弟告訴沒有電，他住在對面大樓立刻下來1樓，消防人員已到達城中城搶救火勢，約3點5分許，他請消防人員帶領入屋找人，但沒有找到弟弟，他還求助媒體幫忙尋找弟弟。

    直到16日招魂當天，死者許男的友人阿輝向媒體爆料，指死者胞哥怕他喝酒鬧事，有時還會和人打架，竟常常將弟關在屋內，很可能因此才造成死者無法逃生，檢警得知此一重大線索，追查是否另有案外案，今天派人返回火場尋找鎖頭，並鞏固相關證據。

    警方找來證人阿輝了解，證人指死者許男平日會和住戶聊天，但與住對面大樓的哥哥常吵架，只要一喝酒2兄弟會起衝突，哥哥會把弟弟關鎖在城中城大樓一樓屋內，三餐時間到再帶食物給弟弟吃，而且已被關了多年，阿輝認為許男逃不出火場和哥哥有關，且許男是死者唯一家屬，有權拿走市府發放的慰問金。

    據了解，許男下午到案坦承把弟弟關在房內，但堅稱為他好，不知會發生大火，否認弟弟來不及逃生是因為他將人關在屋內，懷疑大火濃煙已將弟弟嗆昏現場，檢警目前仍在釐清案情。

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