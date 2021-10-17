城中城案爆互批！ 藍營指市府太官僚 綠營稱「條子鴿事件」翻版

城中城大樓火災善後持續進行，藍綠開始互批。（資料照）

2021/10/17 15:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕城中城大樓火災善後持續進行，藍綠開始互批，民進黨指國民黨操作扭曲，有如「條子鴿事件」翻版；國民黨則批民進黨執政的高市府，展現赤裸裸的官僚作風！

民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天指出，城中城大火釀46死災難，總統蔡英文及行政院都允全力協助善後及加速修法，避免類似悲劇再發生。令人遺憾的是，國民黨一再扭曲、以未查證數據造謠，持續消費災難，國民黨文傳會還誣指，城中城大樓近年違法將原本商用樓層改建出租作為住宅使用，高市府行政怠惰等，有如「條子鴿事件」的翻版。

趙天麟強調，城中城大樓7至11樓是在民國70年取得使用執照後，就有隔間及分戶，住戶非現在才改建，早期執政的國民黨籍市長，從王玉雲到吳敦義都有責任，後來100年免變辧法規定後，始可作為住宅使用。

趙天麟呼籲國民黨，勿因城中城事件就以為「撿到槍」，展開連串的政治攻擊，不實的栽贓抹黑只會曝露無知，並製造更多對立及撕裂，「希望國民黨停止政治操作，協助受災戶早日走出傷痛，恢復正常生活！」

國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒則質疑，高市府聲稱民國100年「免變辦法」訂定後，讓商辦變成住宅，但這是高市府自己訂定的行政規則，難道就這樣為自己開脫，把建築管理的責任推卸掉，更成為不消防安檢的藉口？這難道不正彰顯出高雄市政府的行政怠惰與赤裸裸的官僚作風？

呂謦煒呼籲，從中央到地方，不可再忽視弱勢族群的居住環境問題，不可再展現這種只顧推卸責任，不顧人民疾苦的官僚作風。

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