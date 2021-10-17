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    首頁　>　高雄市

    高雄城中城46條生命誰負責？ 陳其邁：做為家長「心痛如刀割」

    高雄市長陳其邁今上午受訪時，面對媒體提問「46條的生命誰要負責？」他表示做為家長，他心痛如刀割。（記者方志賢攝）

    高雄市長陳其邁今上午受訪時，面對媒體提問「46條的生命誰要負責？」他表示做為家長，他心痛如刀割。（記者方志賢攝）

    2021/10/17 13:50

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市鹽埕區「城中城大樓」火警，造成46死慘劇，市長陳其邁今上午受訪時，面對媒體提問「46條的生命誰要負責？」他表示做為家長，「心痛如刀割」，他不會迴避責任，會盡全力，把善後工作做好。

    陳其邁表示，46位不幸罹難民眾身份初步已確認，其中2位中國籍配偶，接下來本月20日頭七、22日聯合公祭，期間家屬遭遇不同困難，市府都會全力協助，務必撫慰往生者，也能照顧好家屬。

    陳其邁說，今起他與市府團隊進駐民政局殯葬管理處行政大樓，除了一對一專人服務外，還要統合各局處的資訊，當家屬反映需要，能立刻處理。

    對於傷者部分，陳其邁說目前加護病房者有14人，生命現象穩定，也逐漸康復中。市府和各大醫學中心等會全力提供醫療協助，至於醫療費用，市府會支應，也感謝高醫等醫療院所願意伸出援手。

    對於媒體提問「46條的生命誰要負責？」陳其邁說，他不會迴避責任，他也要求市府行政調查小組近日釐清真相，給市民完整事發經過，也會根據調查報告追究責任。

    另有媒體追問「市長會負責嗎？會下台嗎？」陳其邁激動說，他作為家長，「心痛如刀割」，他不會迴避責任，會盡全力，把善後的工作做好，在消防公安也會協助家屬解決，在制度上全力檢討、工作上是不是落實、執行上是否有疏忽，市府會調查清楚。

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