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    首頁　>　高雄市

    批國民黨噴錯口水 康裕成：城中城在吳敦義任內持續違規使用

    康裕成在臉書秀出當年的舊報紙、廣告，證實城中城大樓70年取得使照時，就違規使用。（擷取自康裕成臉書，資料來源：1977/08/27 台灣時報）

    康裕成在臉書秀出當年的舊報紙、廣告，證實城中城大樓70年取得使照時，就違規使用。（擷取自康裕成臉書，資料來源：1977/08/27 台灣時報）

    2021/10/17 13:20

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨文傳會主委凌濤批城中城大樓7至11樓使用登記是「辦公室」，近年卻出現隔間出租作為住宅使用，質疑未依規定變更用途？高雄市議員康裕成反批說，城中城7至11樓在吳敦義任內，持續違規使用而市府不察，直到100年後，因法令改變，才沒有違規使用的問題，砲轟國民黨「噴口水請不要噴錯對象！」

    高雄市建管處也澄清說，城中城大樓70年核發使用執照，當時7至11樓登記為辦公室 ，但實際已作為住宅使用，確實違反法令，不過100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」公布後，已可作為住宅使用。

    建管處強調，城中城大樓70年取得使用執照時，1至6樓及12層均為商業使用，目前營業場所都已歇業。7至11樓用途為辦公室，但當時已分戶且有隔間，設籍195戶居住，並非近年才改建。且從70至100年，歷任國民黨籍王玉雲、蘇南成及吳敦義等市長，均查無城中城大樓變更使用執照紀錄。

    民進黨議員康裕成在臉書秀出當年的舊報紙、廣告，證實該大樓70年取得使照時，就違規使用了。且70至100年期間持續違規使用，沒有變更使用執照，她批說：「簡單的說，吳敦義市長任內持續違規使用而市府不察！」

    康裕成強調，國民黨文傳會主委凌濤指城中城大樓「近年」將原本商用樓層，改建出租作為住宅使用，違反法規，此說法錯得很離譜！「百年大黨國民黨，連查證能力都有問題，不但搞不清狀況，還罵錯人噴錯口水！應該回頭去罵吳敦義！」

    康裕成表示，她要求儘速修法，在保障人民安全前提下，讓公權力可以強制介入，或主動建立相關管理機制，防止類似令人揪心的慘案再發生，「但現在請停止噴口水，如果一定要噴口水，請不要噴錯對象！」

    旗鼓鹽選出的民進黨資深議員李喬如也說，「城中城」是歷任市長王玉雲、蘇南成及吳敦義任內，即己興建存在的住商混合建物，問題橫跨藍綠執政，民進黨不會逃避責任，也請國民黨別卸責，與民進黨一同從法制面著手，而非繼續謾罵，妄想用「打嘴炮」方式解決問題。

    康裕成在臉書秀出當年的舊報紙、廣告，證實城中城大樓70年取得使照時，就違規使用。（擷取自康裕成臉書，資料來源：1977/08/27 經濟日報）

    康裕成在臉書秀出當年的舊報紙、廣告，證實城中城大樓70年取得使照時，就違規使用。（擷取自康裕成臉書，資料來源：1977/08/27 經濟日報）

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